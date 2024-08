Hessische Unternehmen zeigen private Kunst

Private Kunst in hessischen Unternehmen und Institutionen wird für fünf Tage erneut öffentlich zugänglich. Ein Unternehmen in Frankfurt ist zum ersten Mal dabei.

20 Jahre „Kunst privat!“ – 25 hessische Unternehmen zeigen ihre Kunstwerke

Zum ersten Mal bei „Kunst privat!“ dabei: Deka in Frankfurt-Niederrad

Kunststiftung DZ BANK mit über 10 000 Kunstwerken

Info

Anmeldungen ab 13. August 9 Uhr bis 13. September 24 Uhr: www.kunstprivat.net, zu den Führungen einen gültigen Personalausweis mitbringen.



Welches Gemälde hängt in einer Vorstandsetage? Warum sammelt eine Firma überhaupt Kunst? Wer das erfahren möchte, hat im September dazu die Gelegenheit. Bei „Kunst privat!“ öffnen Unternehmen und Institutionen ihre Türen für die Öffentlichkeit – seit nunmehr 20 Jahren.„Ob zeitgenössische Kunst oder Alte Meister, Fotografien oder Videoinstallationen – ‚Kunst privat!‘ präsentiert verborgene Schätze“, erklärt Folke Mühlhölzer, Geschäftsführer der HA Hessen Agentur GmbH. „Mittlerweile knapp 1500 Kunstinteressierte nehmen dieses exklusive Angebot regelmäßig wahr. Und auch die Anzahl der Führungen nimmt stetig zu.“ Jede Sammlung und jedes Kunstwerk ist dabei so individuell wie die Unternehmen selbst. Seitens der Initiatoren gibt es kein Reglement zu Epoche, Stil oder Bekanntheitsgrad, und gerade dieses Spektrum mache den besonderen Reiz von „Kunst privat!“ aus.„Kunst privat!“ soll Begegnungen schaffen, aber auch zeigen, wie sich die Unternehmen engagieren. Kunstwerke, Sammlungen und Unternehmen sollen über die Landesgrenzen hinaus bekannt werden, und Unternehmen wie Institutionen zeigen auch sich selbst attraktiv für Fachkräfte, Kunden und die Öffentlichkeit. Insgesamt 25 Unternehmen und Institutionen sind in diesem Jubiläumsjahr dabei.Nicht nur in Frankfurt öffnen sich die Türen, sondern auch in Firmen in Gießen, Sulzbach, Taunusstein, Wiesbaden, Eschborn, Bad Orb, Wetzlar, Darmstadt, Fulda und Offenbach. Damit geht die Veranstaltung weit über das Rhein-Main-Gebiet hinaus. Bereits seit 2005 wird die landesweite Kunstaktion im Auftrag des Hessischen Wirtschaftsministeriums veranstaltet – nunmehr zum 20. Mal.Das Projekt lebt vom unternehmerischen Engagement. Dabei entscheiden die teilnehmenden Unternehmen und Institutionen selbst über Art, Dauer und Häufigkeit der angebotenen Führungen. Hier heißt es schnell sein, denn erfahrungsgemäß sind die Rundgänge in kurzer Zeit ausgebucht.Was ist neu? Zum ersten Mal öffnet die Deka ihre Türen am neuen Standort in Niederrad. Zu sehen ist zum Beispiel eine Arbeit des international bekannten Medienkünstlers Daniel Canogar, die dieser für das Foyer geschaffen hat: ein digitales, interaktives Kunstwerk für eine 17 Meter breite LED-Wand. Der Frankfurter Künstler Stefan Wieland gestaltete elf große farbige Lichtskulpturen für das Café. (Einlass am Empfang, bitte Anmeldebescheinigung und Personalausweis mitbringen).Auch ein Jubiläum: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Art Collection Deutsche Börse präsentiert die Deutsche Börse Photography Foundation aktuelle Neuerwerbungen und zeigt, wie diese den Sammlungskörper bereichern und in den Dialog mit bereits vorhandenen Werkgruppen treten. Die Gruppenausstellung vereint facettenreiche Bildsprachen und Erzählungen und ermöglicht einen neuen Blickwinkel auf das zentrale Thema der Sammlung, die „conditio humana“. Gezeigt werden unter anderem Arbeiten von Sabiha Çimen, Lynne Cohen, Lebohang Kganye, Helen Levitt, Daniel Jack Lyons, Sabelo Mlangeni, Chi Yin Sim, Aida Silvestri und Vanessa Winship.Im September 2020 gründete der Vorstand der DZ BANK AG die Kunststiftung DZ BANK als gemeinnützige GmbH, um die Sammlung, die seit 1993 besteht, im erweiterten Rahmen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit über 10 000 Kunstwerken aus nahezu allen denkbaren fotografischen Materialien der Gegenwart von mittlerweile 1100 internationalen Künstlerinnen und Künstlern gehört die Sammlung zu den größten ihrer Art.Im Rahmen von „Kunst privat!“ ist auch das „Kabinett“ zugänglich, in dem anlässlich der diesjährigen Buchmesse – mit Italien als Gastland – die Ausstellung „Pietro Donzelli: Aria di Napoli“ gezeigt wird. Der Fotograf gilt als einer der wichtigsten Vertreter des italienischen Neorealismo und wirft einen poetischen Blick auf das Neapel der Nachkriegszeit.