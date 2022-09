Rudern für den guten Zweck

Rudern und Geld sammeln: Das ist das Ziel bei der Spendenaktion „Alle in einem Boot – Rudern für den guten Zweck“ am Freitagnachmittag auf dem Opernplatz. Gesammelt wird für die Psychologische Soforthilfe Frankfurt, eine Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche.

Unter dem Motto „Alle in einem Boot“ findet am Freitag, 16. September, auf dem Opernplatz in Frankfurt eine Ruderspendenaktion statt. Für jedes Watt, das gerudert wird, spendet die BMW Niederlassung Frankfurt, die das Event gemeinsam mit der Rudergesellschaft Germania veranstaltet, einen Euro an die Psychologische Soforthilfe Frankfurt. Die Beratungsstelle wurde 2021 von der Kinderhilfestiftung e. V. Frankfurt und der Uniklinik Frankfurt gegründet und ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, bei Angstzuständen, Sorgen oder anhaltender Traurigkeit schnelle und unbürokratische Hilfe zu bekommen.



Mitrudern können alle, die zwischen 13 und 16 Uhr am Opernplatz vorbeikommen. Unterstützt wird die Aktion zudem von Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Sport, Politik und Gesellschaft, die ebenfalls ins Boot steigen und möglichst viele Watt errudern. Mit dabei sind unter anderem die Frankfurter Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP), Schauspieler Hannes Jaenicke, der Vorstand der Initiative Gastronomie Frankfurt e. V. (IGF) und der amtierende U23-Ruderweltmeister im Einer Marc Weber.