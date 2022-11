Schwimmschule Wasserflöhe erhält Zertifikat

Mit der Kampagne „Hessen lernt Schwimmen“ werden Schwimmbäder und Vereine ausgezeichnet, die Schwimmkurse für Kinder anbieten. Unter den bisher ausgezeichneten Einrichtung ist seit Donnerstag auch die Frankfurter Schwimmschule Wasserflöhe.

Schon vor der Corona-Pandemie war die Zahl der Nichtschwimmerinnen und -schwimmer in Deutschland auf einem Tiefstand. 2018 konnten laut einer repräsentative Forsa-Umfrage sechzig Prozent der Kinder im Grundschulalter und rund die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland nicht schwimmen. Durch die vorrübergehenden Schließungen der Schwimmbäder im Lockdown 2020 verschlechterten sich die Nichtschwimmer-Zahlen zusätzlich. Doch es kann etwas aufgeatmet werden: Laut der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben 2021 33 Prozent mehr Menschen als noch im Jahr 2020 begonnen, Schwimmen zu lernen.



Mit der Kampagne „Hessen lernt Schwimmen“ zertifiziert der DLRG Landesverband Hessen e. V. in Zusammenarbeit mit dem Hessische Schwimmverband e.V., dem Hessischen Innenministerium und dem Hessischen Kultusministerium Schwimmbäder und Vereine, die Schwimmkurse für Kinder anbieten. Seit November 2021 wurden im Zuge der Kampagne 45 Einrichtungen ausgezeichnet. Unter ihnen ist auch die Frankfurter Schwimmschule Wasserflöhe, die am 3. November die Auszeichnung im Bewegungsbad Eckenheim erhalten hat. Von Juli 2021 bis Juli 2022 seien 274 Seepferdchen- und Bronzeabzeichen vergeben worden, so die Inhaberin Daniela Yumus.



Seit 23 Jahren betreibt Yumus die Schwimmschule Wasserflöhe. Sowohl im Bewegungsbad Eckenheim als auch im Bewegungsbad des Hufeland-Haus in Seckbach bietet sie mit ihrem Team Schwimmkurse für Kinder und Aqua-Fitnesskurse für Erwachsene an. Erschwerend zu den vielen Nichtschwimmerinnen – und schwimmern durch die Pandemie komme auch, dass es in Frankfurt immer weniger Schwimmbäder gebe, sagt Yumus. „Die Instandhaltung eines Schwimmbades ist unglaublich viel Arbeit.“ Auch die Folgen des Ukraine Krieges machen sich in steigenden Energiekosten und Lieferschwierigkeiten bemerkbar. Die Folge: kältere Wassertemperaturen. Gerade in diesen Zeiten bedeutet Yumus die Auszeichnung daher viel: „Ich bin echt glücklich, dass mein Team und ich so vielen Kindern das Schwimmen beibringen konnten.“