Frostschäden-Hotline für Frankfurt

Frostschäden beeinträchtigen die öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Damit schnell gehandelt werden kann, hat das Amt für Straßenbau und Erschließung eine Hotline für Frankfurt eingerichtet.

Schnelle Hilfe durch direkte Erreichbarkeit

Regelmäßige Begehungen ergänzen das Angebot

Info

Die Hotlines der Baubezirke sind ab sofort unter diesen Kontaktdaten erreichbar:



Baubezirk Mitte/Süd



- Hotline: 069/212-38399

- E-Mail: bbzmitte.amt66@stadt-frankfurt.de

- Betroffene Gebiete: Bahnhofsviertel, Bockenheim, Bornheim, Europaviertel (östlich der S-Bahn-Strecke), Fechenheim (südlich der Bahn-Strecke nach Hanau), Gallus/ Gutleutviertel (östlich der S-Bahn-Strecke), Innenstadt, Nordend, Oberrad, Ostend, Sachsenhausen, Westend



Baubezirk West



- Hotline: 069/212-45680

- E-Mail: bbzwest.amt66@stadt-frankfurt.de

- Betroffene Gebiete: Bockenheim (westlich der S-Bahn), Europaviertel (westlich der S-Bahn-Strecke), Flughafen, Gallus/Gutleutviertel (westlich der S-Bahn-Strecke), Ginnheim (südlich), Goldstein, Griesheim, Hausen, Höchst, Kuhwaldsiedlung, Niederrad, Nied, Praunheim, Rebstock, Rödelheim, Sachsenhausen-Süd, Schwanheim, Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach, Zeilsheim



Baubezirk Nord/Ost



- Hotline: 069/212-46926

- E-Mail: bbznord.amt66@stadt-frankfurt.de

- Betroffene Gebiete: Bergen-Enkheim, Berkersheim, Bonames, Dornbusch, Eckenheim, Eschersheim, Fechenheim (nördlich der Bahn-Strecke nach Hanau), Frankfurter Berg, Ginnheim, Harheim, Heddernheim, Kalbach-Riedberg, Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Niederursel, Nordweststadt, Preungesheim, Riederwald, Seckbach



Weitere Kontaktmöglichkeiten



Neben den Hotlines steht auch die zentrale Behördentelefonnummer 115 zur Verfügung. Zudem kann der Mängelmelder unter ffm.de genutzt werden, um Schäden zu melden.

Der Winter bringt jedes Jahr Herausforderungen für die Verkehrsinfrastruktur mit sich. Frost kann Straßen, Brücken, Wege und Plätze erheblich schädigen. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, stehen ab Donnerstag, dem 2. Januar, die drei Baubezirke des Amts für Straßenbau und Erschließung (ASE) bereit, Meldungen zu Frostschäden entgegenzunehmen.Dank der neu aktivierten Hotlines der einzelnen Baubezirke könnten Bürgerinnen und Bürger Schäden vor Ort schnell und unkompliziert melden. Dies ermögliche eine zügige Aufnahme und Behebung der Schäden, was wiederum zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beiträgt, so das ASE. Die Frostschäden-Hotline habe sich in den vergangenen Jahren als ein wichtiges Instrument zur Instandhaltung der städtischen Infrastruktur bewährt.Zusätzlich zu den Meldungen über die Hotlines führt das ASE regelmäßige Begehungen durch, um weitere Schäden zu erfassen und zu dokumentieren. Dies stellt sicher, dass die Verkehrsinfrastruktur in Frankfurt am Main bestmöglich instand gehalten wird.