S-O-U-P-Festival kehrt an die Hauptwache zurück

Nach der Premiere im September 2021 kehrt das Urban Future Festival S-O-U-P am 11. Mai zurück. Nach dem Abriss der ehemaligen Sportarena findet es nun im Thurn-und-Taxis-Palais statt.



S-O-U-P-Festival an der Hauptwache

Abschluss-Party mit der DJ Crew GG VYBE

Inzwischen wurde die ehemalige Sportarena an der Hauptwache abgerissen, doch zuletzt prangte ein großer Slogan an der Fassade. S-O-U-P stand dort, die Kurzform für „Shaping our urban phuture“. Dahinter steckt das Urban Future Festival, ein neues Format, welches dort im September 2021 erstmals stattfand und zum Austausch über das Frankfurt der Zukunft einlud. Vom 11. bis 13. Mai soll es nun eine Neuauflage geben, das Thema ist das Gleiche, als neue Location dient nun das Thurn und Taxis Palais, ebenfalls direkt an der Frankfurter Hauptwache.Über drei Tage verteilt sollen dort rund 1500 Gäste zusammenkommen und sich rund um relevante urbane Zukunftsthemen, von Architektur und Stadtplanung über Mobilität und Technologie, Arbeit und Infrastruktur, Wohnen und Immobilien bis hin zu Gastronomie und Kultur austauschen. Dazu eingeladen sind laut den Veranstaltenden über 50 Speakerinnen und Speaker aus den verschiedensten Bereichen. Darunter etwa Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), Food-Aktivist und Knärzje-Gründer Daniel Anthes, Andrea Jürges vom Deutschen Architekturmuseum sowie Tristan Horx vom Zukunftsinstitut Horx GmbH.Neben Publikumsdiskussionen und Workshops sind auch Live-Acts auf verschiedenen Bühnen und diverse Installationen geplant. Darüber hinaus soll es einen Food-Court, Drinks von der Shuka Bar sowie eine Abschluss-Party mit der DJ Crew GG VYBE geben. In Kooperation mit Making Frankfurt und der Initiative EZB Basketball wird ein Open Gym samt Street Ball unmittelbar an der Hauptwache organisiert. Zu den Initiatoren gehören neben James und David Ardinast, die gemeinsam mit Jonathan Speier die Plattform „Urban Tribes“ gegründet haben, auch der Eventdienstleister satis & fy.