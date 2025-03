Berliner Nächte: Hauptstadt-Beats im Tanzhaus West

Volle Dröhnung unterschiedlicher Techno-Stile, die Berliner Freundinnen und Freunde sind mal wieder zu Gast im Tanzhaus West in Frankfurt. Mit dabei ist dieses mal die Musikproduzentin Britta Arnold.

Berliner Nächte in Frankfurt: Dirty Doering auf dem Technofloor

Info

Berliner Nächte, Techno, Ffm: Tanzhaus West, Gutleutstraße 294, 15.3., 23 Uhr

Britta Arnold ist ein Berliner Kind, genauer gesagt, eines aus Ost-Berlin. In der großen Underground-Techno-Clique rund um die Bar25 debütierte sie als DJ im Jahr 2006. Als sich dort ein Label und eine Produktionsfirma bildeten, war sie ganz vorne dabei und fungierte auch als Managerin der ganzen Geschichte. Viel mehr Urgestein geht eigentlich nicht.Ihre Sets haben eine echte Tiefe, nicht zuletzt durch das Wissen des Genres Techno. Britta liebt zum Beispiel Acid und hypnotische Beats, und weil sie diese Elemente immer wieder aus ihrem virtuellen Setzkasten holen kann, vergehen die Sets wie im Fluge. Immer wieder fliegen sie und viele ihrer Kolleginnen und Kollegen auch in Frankfurt durch die Nacht, im befreundeten Tanzhaus West. Die Reihe „Berliner Naechte“ bringt Hauptstadt-Beats in den Westen unserer Stadt. Zu erleben ist Britta Arnold an diesem Abend in Frankfurt im Dora, auf dem House-Floor.Auf dem großen THW-Technofloor wird sich Velten aka Dirty Doering ausleben. Er ist der Mastermind hinter dem Label Katermukke. Für ihn war die Residency in der Bar25 der Türöffner zu bedeutendsten Clubs und Festivals weltweit. Auch so eine „Made in Berlin“-Story, obwohl er in Leipzig geboren und in Baden-Baden aufgewachsen ist. Seine musikalische Sozialisation hat er eben an der Spree erlebt. Seine Sets sind alles von Techno bis Tech-House, Deep House oder Minimal.Zusätzlich gibt es diesmal auch noch ein weiteres Event im Event: Hypertrance im Café heißt alle willkommen, die sich nicht zu ernst nehmen und Spaß am Feiern haben. Die volle Ladung „Atzen-Energy“ im Tanzhaus. Das mache zurzeit sehr vielen Menschen Spaß. Warum sollte man dann nicht mit dem Trend gehen? Die Artists im Café: Adhass DJ 069, Ottis Xo und Peggy. Die Berliner Nächte sind also nicht nur eine Verbrüderung von Berliner und Frankfurter Szene, sie sind auch eine Melange der interessantesten Stile im undergroundigen Techno.