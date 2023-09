Open-Air-Eventmix mit Ace of Demons läutet Spätsommer ein

Im Tanzhaus West in Frankfurt steht der Sommer-Endspurt an, gemixt wird nicht nur Techno mit House, sondern auch drinnen mit draußen bei dem Open-Air-Eventmix.

Spätsommer im Tanzhaus: Slappende Beats und ungewöhnliche Instrumente

Der letzte Monat der schönsten Jahreszeit wird vom Tanzhaus West (THW) eingeläutet. Und was besonders erfrischend ist: Wo andere Veranstalter schon bei einem Booking von mehr als zwei Künstlerinnen oder Künstlern von einen Festival sprechen, nennen sie es hier „Microfestival“ – obwohl das Line-Up mal wieder als ausgewachsen bezeichnet werden kann.Und das Ganze geht von Samstag bis in den frühen Morgen und dann ab 11 Uhr wieder mit dem Open Air im Sommergarten weiter. In der Dora Brilliant geht es am Samstagabend housig los, mit dem Likemindes Showcase. Dabei werden sein: Proudly People, Luca Donzelli und Immature, sie werden local support von Drag&Drop bekommen. Dabei ist der Italiener aus Spanien Luca Donzelli, der seinen speziellen Genremix präsentiert und dabei null Angst hat vor knarzenden 90er-Jahre Dancefloor-Sounds, aber auch ganz laidback auflegen kann.Die Proudly People Gabriele Di Natale und Antonio Cosentio ergänzen das in Richtung Deep House, bis zu Tech House. Aber in der Nacht wird es noch weitere Floors geben. Im Tanzhaus gibt es den Hardtrade Showcase mit harten Sounds, hauptsächlich aus der Hauptstadt. Die Berlinerin Ace of Demons (Foto) steht für slappende Beats, Edits, Tempowechsel und ungewöhnliche Soundkombinationen. Damit durch die Nacht zu tanzen, ist nicht nur extrem kurzweilig, es ist auch durch und durch erhebend – was als nächstes kommt, ahnst du nicht, aber du wirst es lieben.Danach gehört das Haus Luca Eck, der von manchen als aufsteigender Stern einer neuen Generation genannt wird. Leuchtende Melodien schweben über dystopischen Klanglandschaften und digitalen Texturen. Und am Sonntag wartet ein echtes Highlight: Extrawelt sind Arne Schaffhausen und Wayan Raabe, die seit 2005 gemeinsam an der Magie von verschiedenen Klangwelten experimentieren. Jeder Auftritt ist anders, ist einzigartig, und ganz wie die alten Meister der Einstürzenden Neubauten verwenden sie Geräte, die heute eher ungewöhnlich sind.