Mit Techno und House ins neue Jahr

Sarah Wild und viele Mitstreiter werden im Westen Frankfurts in das neue Jahr hineinfeiern: Im Tanzhaus West steigt am 31. Dezember ab 22 Uhr die „silWESTer“-Party mit Techno- und House-Musik.

Silvester im Tanzhaus West mit Paul Brtschitsch und vielen mehr

Info

Tanzhaus silWESTer, Techno/House, Ffm: Tanzhaus West, Gutleutstraße 294, 31.12., 22 Uhr, Eintritt: ab 18 Euro

Ach, herrje. In den vergangenen Jahren haben wir oft zum Abschluss gesagt, dass das Jahr eher schlecht war und unsere Hoffnung geäußert, dass es doch bitte bald besser wird. Dieses Jahr ist es noch komischer: Wer denkt denn heute, dass das neue Jahr besser wird? Dann können wir doch einfach schon jetzt unseren -, „Immer noch ist so viel Krieg“ - und „Niemand kümmert sich ums Klima“ -Frust wegtanzen. Und die vier Floors im Tanzhaus-West-Areal sind bestens dafür geeignet.Sarah Wild (Foto) zum Beispiel wird zwar auf dem Downtempo-Floor agieren, hat aber Sets auf Lager, die so genial Energie versprühen. Acid-Basslines und Piano-Sounds plus einnehmende Hi-Hats sind ihr Markenzeichen. Und ihre Stereo-Sound-Effekte lassen uns einen Warp-Antrieb fühlen, vielleicht kann der uns gleich durch ein Wurmloch in eine bessere Zeit schießen! Aber, genug gejammert. Alles wird wieder gut, denn Paul Brtschitsch ist zurück! Das allein ist ein Grund zum Feiern.Ein Freund und DJ der ersten Stunde des Tanzhaus West. Paul prägte in den 1990er-Jahren die deutsche Technoszene. Schön, dass er mal wieder hier auflegt. Mit dabei ist auch die Kanadierin AADJA. Sie ist in der Natur ganz im Norden aufgewachsen, wurde dann aber im australischen Brisbane mit den wichtigsten Viren der kreativen Musik infiziert. Weitere Stationen sind in der Entwicklung zur Tech-House gar nicht so ungewöhnlich: Toronto, Amsterdam, Vertrag bei einem italienischen Label. Ab den frühen Morgenstunden übernehmen die Locals und Residents Drag & Drop, Philip Bogdan und Otis & Joel Gross.Das neue Jahr wird also im THW eingeläutet mit kompromisslosem, hartem Techno auf dem Mainfloor, treibendem Deepertech und grooviger Techhouse in der Dora, atmosphärischem Downbeat-Rave im Theatersaal. Und dazu gibt es funky und herzerwärmenden Hardgroove und Trance im Café. Wir können also doch Hoffnung haben, dass es besser wird in der Welt!