Dora Brilliant wird 15 Jahre alt

Die kleine Schwester vom Tanzhaus West im Frankfurter Gutleutviertel feiert am 24. Februar ihr 15-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass werden in dem experimentelleren Raum im THW einige Gäste auftreten.

15 Jahre Dora Brilliant, House and more, Ffm: Dora Brilliant, Gutleutstraße 294, 24.2., 23 Uhr

Die Macherinnen und Macher des Kulturbetriebes auf dem Milchsackgelände haben es einfach drauf, ständig Jubiläen auszurufen. Das führt mitunter zu etwas seltsamen „Geburtstagsfeiern“, wie einer Riesenfete zum 19. Geburtstag des Tanzhauses West im November 2022. Okay, das ist für die Kommunikation gut und vielleicht gibt es den tanzenden Menschen auch ein besseres Gefühl.Jetzt kann aber wirklich ein interessantes Jubiläum gefeiert werden. Denn vor 15 Jahren wurde das Dora Brilliant gegründet. Eigentlich stellt es nur eine Art Erweiterung des Clubs zu einem großen Club dar. Es ist der dritte Floor und es ist auch der Floor, der an vielen Abenden als erster öffnet und der, wenn die Party zuende geht, am längsten das Licht an hat. Benannt wurde das Dora Brilliant nach einer Sozialrevolutionärin aus Cherson (heutige Ukraine).Sie war Teil der revolutionären Bewegung im Kiewer Komitee, und ihr Mitstreiter Boris Wiktorowitsch Sawinkow erinnert sich (zitiert nach Wikipedia): „Ihr Zimmer war jede Minute voll von Genossen, die in konspirativen Angelegenheiten kamen und gingen.“ Das passt ja irgendwie zum heutigen nächtlichen Geschehen im Club. Der Name ist auch Programm, weil hier experimentelle Wege ausprobiert werden können, häufig haben lokale DJs hier ihren ersten größeren Gig, und allgemein könnte man sagen, dass es hier eher mal housig zugeht.Zur Jubiläumsfeier bekommt Dora Brilliant von mehreren tollen Frauen Besuch. Olga Korol (Foto) wird ihrem Kollegen Deep- und Minimal-Grooves präsentieren. Und Anja Schneider kommt auch: Sie gilt als Legende. Sie ist DJ, Produzentin und Labelchefin, erhielt 2021 den Ehrenpreis der Berlin Music Commission für ihren herausragenden Einfluss auf die Musikszene. Und es reist noch ein Power-Duo an: Caleesi und Sarah Kreis. Ihre Kollaboration ist eine wahre Sound-Symbiose. Die beiden teilen eine Leidenschaft für Deepness, groovige Basslines und warme Melancholie.© Sebastian Pleyer