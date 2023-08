Ganz viel rosa: Neues Selfie-Museum am Deutschherrnufer

Im SweetPics können Selfie-Begeisterte sich in 15 bunten Foto-Zonen fotografieren oder in 15 000 rosa Bällen plantschen. Die Auswahl an Hintergrundmotiven ist groß.

Ein Museum, in der jede Ecke des Raums sich zum Selfies machen eignet? Gibt es zum Beispiel in Amsterdam im „Amaze“ oder auch im Kölner „Supercandy Pop-Up Museum“. Im Rhein-Main-Gebiet sucht man vergebens nach einer solchen Location, dachte sich die 38-jährige Milana Sotir und eröffnete kurzerhand das SweetPics am Frankfurter Deutschherrnufer.Seit vergangener Woche Freitag können Foto- und Selfie-Begeisterte sich in den Räumlichkeiten des SweetPic ablichten lassen. Insgesamt 15 verschiedene bunte Fotozonen werden als Location angeboten. Mit dabei sind etwa das Bällebad mit über 15 000 rosa Bällen, die Milana Sotir und ihr Team Ball für Ball gezählt haben. Im Keller der Location befindet sich eine Fotozone mit mehr als 100 gelben Badeentchen an der Wand. Geburtstagskinder können aus einer überdimensionalen Torte springen und sich dabei fotografieren lassen, wie die Inhaberin erklärt. In einer anderen Fotozone befindet sich ein großes rotes Sofa in Form eines Kussmundes – dieses sei laut Sotir besonders für verliebte Paare geeignet, die sich auf dem Sofa fotografieren lassen können.Der sogenannte „Blue Supermarket“ ist ebenfalls mit dabei, bestückt mit einem bunten Einkaufswagen und Cornflakes-Verpackungen in babyrosa und -blau. Außerdem gibt es, passend zum Hype, eine Barbie-Box in der sich Besuchende als verpackte Barbie-Puppe ablichten lassen können. Zum Schluss der kleinen Rundführung durch die Räumlichkeiten präsentiert Milana Sortir die Fotozone, die sie selbst als „Highlight“ bezeichnet. Hinter einer Trennwand präsentiert sie einen kleinen Raum, der mit Spiegeln tapeziert ist und in der unzählige Lichtergirlanden von der Decke baumeln, die konstant ihre Farbe ändern. Eine fast schon psychedelische Erfahrung und sicher nichts für Menschen, die schnell unter Reizüberflutungen leiden.Wer die Location besuchen will, muss vorab ein Ticket für 30 Euro erwerben, mit dem man für 90 Minuten durch alle Zonen laufen kann. Auch Events wie etwa Geburtstage, Team Events oder Junggesellenabschiede können im SweetPics veranstaltet werden. Diejenigen, die sich für ihre Shootings umziehen müssen, können das ebenfalls vor Ort in einer dafür zur Verfügung gestellten Umkleide tun.