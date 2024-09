Theaterfest am Willy-Brand-Platz

Die Städtischen Bühnen Frankfurt laden zum Saisonstart zu einem Theaterfest im Schauspiel und in der Oper am Willy-Brandt-Platz ein. Zum großen Programm gehört auch eine Erstaufführung.

Die entlegensten Winkel der Doppelanlage der Städtischen Bühnen am Willy-Brandt-Platz zu erkunden, bleibt meist nur ausgewähltem Publikum vorbehalten. Am kommenden Sonntag (8. September) können das jedoch alle interessierten Menschen tun – und das bei freiem Eintritt. Zu entdecken gibt es aber noch viel mehr.Denn an dem Tag laden die Verantwortlichen von circa 11.30 bis 17.00 Uhr zum Theaterfest in das Oper- und Schauspielhaus. Zum Programm gehören Angebote für Groß und Klein: Neben Infoständen zur Zukunft der Städtischen Bühnen, den beiden Häusern sowie beteiligten Vereinen und Verbänden, stellen sich auch die Mitarbeitenden und Künstler vor und geben Einblicke in ihren Beruf und Arbeitsalltag. Führungen und Workshops werden ebenso geboten, Tickets und Anmeldungen hierfür sind an den entsprechenden Infoständen für eine begrenzte Teilnehmerzahl zu finden.Wer dennoch etwas Geld ausgeben möchte, kann dies an mehreren Verkaufsständen tun: Von antiquarischen Noten über Fanartikel bis Kostüme lässt sich einiges erstehen. Bei einem Arienquiz oder einer Tombola können neben anderem Tickets für die neue Spielzeit gewonnen werden. Auch musikalische und schauspielerische Darbietungen werden angeboten. Speisen und Getränke sind vor Ort ebenso erhältlich.Höhepunkt des Theaterfestes ist die erste Aufführung der beginnenden Saison: Um 19 Uhr zeigt die Oper „Hercules“ von Georg Friedrich Händel in einer Inszenierung des Deutsch-Australiers Barrie Kosky. Restkarten sind – solange vorrätig – an der Abendkasse und online für 20 Euro erhältlich und das für alle Sitzplätze.