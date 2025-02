Pussy Riot-Mitbegründerin Diana Burkot in Frankfurt

Am 17. Februar kommt Diana Burkot von Pussy Riot mit einer Solo-Performance nach Frankfurt. Das rebellische Gesamtkunstwerk thematisiert Identität und Widerstand in repressiven Systemen.

Pussy Riot: feministischer Punkrock und Aktivismus aus Russland

New Age Doom und Unicorn Partisans begleiten die Performance

Pussy Riot Diana Burkot „Sweat and Blood“ + New Age Doom in Frankfurt

Info

Pussy Riot Diana Burkot „Sweat and Blood “ + New Age Doom

17. Februar, 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr

Location: Das Bett (Schmidtstraße 12, 60326 Frankfurt)

Vorverkauf: 25 Euro zzgl. Gebühren

Weitere Informationen finden Sie hier

Die Mitbegründerin des feministischen und regierungskritischen russischen Performance-Kollektivs Pussy Riot, Diana Burkot, kommt mit ihrer Solo-Performance „Sweat and Blood“ nach Frankfurt. Zu sehen ist sie am 17. Februar (Montag) im Club Das Bett. Einlass ist um 19.30 Uhr, die Show beginnt um 20.30 Uhr.2011 gründete sich das Performance-Kollektiv in Moskau. Es versteht sich als autonome und rein weibliche Gruppe, die Performances an öffentlichen Orten veranstaltet, die oft illegal sind. Als Markenzeichen tragen sie dabei bunte Sturmhauben und grelle Kleidung. Im Zuge einer solchen Aktion im Jahre 2012 sorgte die Festnahme des Kollektivs durch russische Behörden international für Aufsehen. Beim international beachteten „Punk Prayer“, bei dem die Pussy Riot-Mitglieder in einer russischen Kirche ein Musikvideo drehten, war Diana Burkot beteiligt, ging allerdings straffrei aus – anders als andere Aktivistinnen des Kollektivs.Pussy Riot sieht sich als Teil einer globalen antikapitalistischen Bewegung und gründete sich auch vor dem Hintergrund frauenfeindlicher Politik in Russland, wie etwa der dortige Umgang mit dem Thema Abtreibung.Mit energiegeladenen Beats wird der Abend in Frankfurt durch das Duo Unicorn Partisan aus Leipzig und Murmansk eröffnet. In ihren durch verzerrte Synthesizer und rebellische Texte auf Russisch, Englisch und Deutsch charakterisierten Songs spiegeln sich Wut, Hoffnung und Ironie wider. Ihre mitreisende Show lädt zum Tanzen, Feiern und Schreien ein.Die experimentelle Rockband New Age Doom aus Vancouver ist für ihre genreübergreifenden Kompositionen bekannt. Eric J. Breitenbach und Greg Valou verbinden dabei Elemente aus Drone Metal, progressivem Rock, Jazz und Dub. Sie begleiten und supporten die Performance von Diana Burkot.Die explosive und provokative Solo-Performance von Diana Burkot „Sweat and Blood“ ist eine Mischung aus musikalischer Innovation und gesellschaftskritischer Kunst. Im Zentrum ihres kraftvollen Gesamtkunstwerks stehen die Themen innere Emigration, Identität und Widerstand in repressiven Systemen.