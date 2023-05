Dem Sonnenuntergang entgegen tanzen

Am Samstag gibt es wieder eine Partyfahrt über den Main. Die Skyline Summer Cruise lädt alle Feierwütigen ab 27 Jahren auf ihr Sonnendeck ein.

Am Samstag lädt die Skyline Summer Cruise wieder auf ihr Sonnendeck ein. Auf dem Wasser des Mains soll wieder getanzt und gefeiert werden, während man dem Sonnenuntergang entgegenschippert. Dazu soll es eine passende musikalische Begleitung geben mit zeitgemäßen Sounds, um den Abend zu vervollständigen. Außerdem werden an Bord kleine Snacks verkauft, um das feiernde Publikum durchweg zu versorgen.Los geht es um 20.15 Uhr, Boarding ist ab 19.30 Uhr und angelegt wird um 23.30 Uhr. Die Skyline Summer Cruise startet an der Anlegestelle der Primus Linie am Eisernen Steg Ecke Mainkai. Die Gäste müssen mindestens 27 Jahre alt sein. Für Gruppen gibt es spezielle Arrangements, die online gebucht werden können. Tickets gibt es ebenfalls online