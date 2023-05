Ein neues Fahrrad für kleines Geld

In Hausen findet an der Kerschensteinerschule ein Räderflohmarkt statt. Das Besondere: Verkäufer können ihre Ware vorbeibringen und vom schulischen Förderkreis verkaufen lassen.

Neben Rädern können auch Bollerwagen und Zubehör verkauft werden

Getränke und Grillen auf dem Fahrradflohmarkt

Am Samstag, den 6. Mai, wird wieder gestöbert, gefeilscht und gewinnbringend verkauft. Nein, die Frankfurter Börse bleibt zu, aber in Hausen findet ein Flohmarkt statt und zwar einer der etwas anderen Art. Statt sich einen Stand zu mieten und seine Ware feilzubieten, bringt der willige Verkäufer sein erwerbbares Gut vorbei und jemand anderes übernimmt den eigentlichen Verkauf.Der andere ist in dem Falle der Förderkreis der Kerschensteinerschule, wo der Flohmarkt stattfindet. Die Verkäufer geben ihre Artikel in der Abgabezeit von 9 bis 10 Uhr ab. Das Flohmarktteam sortiert und präsentiert dann die Ware auf dem Flohmarktgelände und wickelt den Verkauf ab, der von 11 bis 13 Uhr läuft. Die Einnahmen sowie die unverkauften Artikel können später während der Abholzeit zwischen 15 und 16 Uhr abgeholt werden. 15 Prozent des Erlöses fließen dabei an die Schule.Das Motto des Flohmarktes ist „Rund um Räder“, denn grundsätzlich können laut Veranstaltern alle Artikel, die mit Rädern zu tun haben, verkauft werden. Dazu zählen also Fahrräder für Kinder und Erwachsene, Bobbycars und Dreiräder, Roller, Laufräder, Inline-Skates, Fahrradanhänger, Bollerwagen und weiteres. Auch Zubehör wie Helme, Schoner und Kindersitze können angeboten werden. Jeder Verkäufer muss sich jedoch vorher für das Flohmarktgeschäft hier registrieren.Wer etwa ein Fahrrad spenden möchte, kann das über dieses Kontaktformular tun. Der Erlös kommt dann vollständig der Kerschensteinerschule zugute. Weitere Informationen zu den Bedingungen und der Anmeldung erhalten Sie hier. Für das leibliche Wohl ist gesorgt; an einem Grillstand werden Wurst und Getränke angeboten. Und wer noch andere Dinge günstig erstehen will, der kann das bei dem gleichzeitig stattfindenden Haus-und-Hofflohmarkt in den Straßen rund um die Schule tun.