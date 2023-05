Die besten Partys am langen Wochenende

Das lange Pfingstwochenende in Frankfurt wird bestimmt nicht langweilig, denn die Stadt hat einiges zu bieten. Hier ein Überblick über die Partys in Frankfurt – von Hip Hop Classics über den Farbenflohmarkt bis hin zu Techno und House.

BOHO w/ Leon, Temry, Schmoll & BickWelcome to Boho! Erlebe eine Nacht voller Blumen, fantastischer Musik und einer Atmosphäre, die dich in eine andere Welt transportieren wird.House & Afro HouseBeginn: 22:00 UhrAK: 15 €TANZTHERAPIE w/ Marco SönkeHouse Music All Night Long - Deep, Funky, Disco, Vocal, Jackin, House Classics, sexy TechhouseBeginn: 21:00 UhrAK: 15 €Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstraße 192, 60314 Frankfurt am MainHard Bock drauf pres. AIROD, O.B.I., PETDuo uvm.Beginn: 22:00 UhrAK: 23 €Berliner Naechte w/ Marek Bois / KaufmannBeginn: 23:00 UhrAK: 18 €Farbenfabrik Flohmarkt #42Beginn: 13:00 UhrEintritt frei, Spende willkommen2nd hand, Musik, Design, Kunst, Verkauf nur von privat, keine professionellen Verkäufer, Flohmarkt, Essen, Drinks, Musik, Open Air, viele bunte Stände, Kaffee & Kuchen, Deftiges auf die Hand, Drinks an der Bar, Kidsfloor: Schminken, Basteln, Spielen, DJs: MSKITanzhaus West & Dora Brilliant, Milchsackfabrik, Gutleutstraße 294, 60327 FrankfurtOld But Gold Ü30 Hip Hop Party - Live On Stage: Mario Winans (USA)Frankfurts erste Ü30 Hip Hop Party mit Ausweispflicht ist zurück in der Batschkapp mit dem RnB Star Mario Winans Live on Stage! Mario Winans (USA) Live, DJ Ray-D, DJ Teddy-OBeginn: 23:00AK: 35 €Vorbei, aber geil! Caroli DJ Team - Die besten Hits der letzten 20 Jahre – 2000er & 2010erBeginn: 23:00AK: 11,50 €Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt am MainF*** L´ AMOUR - Line Up: Joe Lobel, O´Nit, Le AlenHip-Hop & Urban Club Sounds Fuck L’ Amour stellt Frankfurt auf den Kopf, kein Wunder! Lang ist es her und alle freuen sich auf den ultimativen Abriss. Es ist wieder einmal an der Zeit unsere Stadt mit den besten Hip Hop Sounds zu segnen.Beginn: 23:00 UhrAK 15 €GIBSON LOVES OLEN - Line Up: DJ Le Alen, DJ Oli Roventa - Live Acts: Sophie Moser, Marschkapelle, DreamotionzGLS ist die Samstagnacht mit Durchtanz-Garantie: Durch ausgefeilte Technik, Leidenschaft und Liebe zur Musikvielfalt – dank einem atemberaubenden Mix aus House, Hip Hop, RnB und dem ein oder anderen Classic-Track.Beginn: 23:00 UhrAK 15 €EXCUSE ME - Line-Up: DJ Le Alen, DJ E-Roll„Excuse Me“ bringt Euch die Vibes der 90er zurück und lässt die Ära legendärer Musikgrößen – wie The Notorious B.I.G., 2Pac, Nas, EPMD, KRS-One oder Ice Cube – wieder auferstehen. Authentisch, laut, kompromisslos. Ein einzigartiger Sound made by DJ Le Alen und DJ E-Roll. Die Jungs lieben, was sie tun: In ganz Deutschland feiert man sie für ihre Skills an den Decks.Beginn: 23:00 UhrAK: 15 €Gibson Club, Zeil 85-93, 60313 Frankfurt am MainDer Salon tanzt! feat. Kosmik Kat - Electronic Music / Hybrid StylesIn unterschiedlichen Besetzungen entstehen Klangbilder hybrider Stilistik. Immer im Moment und immer ist es improvisierte elektronische Musik zum Wohlfühlen, Tanzen, Zuhören, Zuschauen und Genießen … alles fließt.Beginn: 22.00 UhrAK 15€Ono2, Walter-Kolb-Straße 16, 60594 Frankfurt am MainESCAPE RAVE - Madame Blueberry & Mascha, Apo Hypnoticz, Tobi & Dani, Der Andere & Orakel, Ciki & NickNakk, 7ieben.Leben, Nachtmensch, Groove Affair, Raheem, Ravolution, Åres, Sven Boddenberg, Vaio"Rave to Escape“ - Taucht ein in eine andere Welt und lasst euch vom Rhythmus der Musik und unseren beeindruckenden Lichtinstallationen leiten, während Raum und Zeit in Vergessenheit geraten.Beginn: 23:00AK 12 €Hyve w/ RSRRCT u.v.m., the LAB by today festival – RSRRCT, Scumdog, DJ IIIII, Lvstmolch, Sabani, ZwielichtBeginn: 23:00 UhrSa, 27. Mai, 23:00AK: 15€Freud, Holzgraben 9, 60313 Frankfurt am MainOfficialKEvents | FRANKFURT: KPop & KHiphop NightK-Pop, K-Hip-Hop und K-EDM Tracks all night long…Beginn: 23:00 UhrAK: 25 €Perception Kai Schönewald b2b N-Dimensional | KURZEKRISE (SRTY b2b Vvalterz) | Tatendrang.wav | Robin Weber | TraumtherapieEin einzigartiges Event, das dazu einlädt, sich im Technogewitter des MTW Offenbach zu verlieren. Serviert wird alles zwischen donnerndem Melodic (125BPM) und elektrisierendem Hardgroove (155BPM)!Beginn: 23:00 UhrAK: 13€MTW, Nordring 131, 63067 Offenbach a. M.2000er Party | Die grössten Hits der 2000erMusikalisch wird es vielseitig, tanzbar und richtig geil! Es könnte laufen: Black Eyed Peas, Rihanna, Billy Talent, Lady Gaga, Eminem, White Stripes, Deichkind, David Guetta, Amy Winehouse, No Angels, Katy Perry, Outkast, Kanye West, Die Ärzte, Green Day, Fettes Brot, Beyonce, Jan Delay, Seeed, Pink, Jay Z, Pussycat Dolls u.v.m.…Beginn: 23:00AK: 9€Nachtleben Frankfurt, Kurt Schuhmacher Str 45, 60311 FrankfurtElectric Friday - Horkheimer, Vivian KochBeginn: 23:00 UhrAK: 18€Zombies in MiamiBeginn: 23:00 UhrLifesaver Sunday / Massimiliano Pagliara - all night longBeginn: 23:00 UhrAK: 21€Robert Johnson, Nordring 131, 63067 Offenbach am Main