Wo in Frankfurt am langen Wochenende gefeiert wird

Wo Frankfurt in das lange Himmelfahrtswochenende tanzt: Tipps von Techno bis „Hände hoch und Feiern“.

Das lange Himmelfahrtswochenende steht vor der Tür und in Frankfurt ist zum Auftakt einiges los. Frankfurter Clubs und Locations laden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum ausgelassenen Tanzen ein. Eine Übersicht über die verschiedenen Veranstaltungen und Locations im Stadtgebiet.



Fortuna Irgendwo

Tanztherapie am Mittwoch mit Julian Smith - House Music All Night Long (Deep, Funky, Disco, Vocal, Jackin, House Classics, sexy Techhouse)

Beginn 21:00 Uhr

Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstraße 192, 60314 Frankfurt am Main

www.fortuna-irgendwo.de

AK: 15 €



Tanzhaus West & Dora Brilliant – Sommergarteneröffnung und Clubnacht

Die alljährliche große Eröffnungsparty Lokier, Per Hammar & Olga Korol, JakoJako, Perky Wires, Redfocks, Sutsche und die Residents. Im Dora gibt es eine Duo-Nacht mit Drag & Drop, Olga Korol & Per Hammar, Perky Wires, Peter Schumann & Bo Irion. Tanzhaus Techno: THW Resident Root, JakoJako, Lokier, Redfocks. Im Café gibt es einen Allnightlonger von und mit Sutsche.

Mi, 17.05.2023, 23 Uhr - 11:00 Uhr

Tanzhaus West & Dora Brilliant, Gutleutstraße 294, 60327

www.tanzhaus-west.de

AK: 20 €



THW LIVE X Kollektiv Turmstrasse - Open Air im Sommergarten

Morgens um 11 Uhr geht's raus. Im Garten mit dem Kollektiv Turmstrasse und den DJ's Intaktogene, Suna und Techno, House, Downtempo.

Do, 18.05.2023 - 11:00 Uhr - ca. 18:00 Uhr

THW Open Air im Sommergarten / Tanzhaus West & Dora Brilliant, Gutleutstraße 294, 60327 Frankfurt

www.tanzhaus-west.de

TK: 15,00 €



Batschkapp - The Hinge

Zeitreise Party ★ Jede Stunde ein neues Jahrzent (70er Disco Party, 80er Party, 90er Party, 2000er Party & 2010er Party + aktuelle Hits)

Mi, 17.05.2023 - 23:00 Uhr

Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt am Main

www.batschkapp.net

VVK: 10,00 €



Gibson Club - Unico

Es sind die Emotionen, die Show, die Musik und natürlich die Gäste, die einen Abend zu etwas Besonderem machen. Es geht um Spaß, Freude, Emotionen und darum, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen, neue Leute kennen zu lernen und abzuschalten. Worauf wartest du noch? Sei nicht normal, sei Unico. Line Up: DJ Laureano, DJ Oli Roventa.

Mi, 17.05.2023 - 23:00 Uhr – 05:00 Uhr

Gibson Club, Zeil 85-93, 60313 Frankfurt am Main

www.gibson-club.de

AK: 15,00 €

Ono2 - BEAT goes FUNK (Coldheart & Menzel)



Für alle Tanzwütigen und Nachtschwärmer: Es ist wieder soweit, Morti Coldheart und Holger Menzel bitten zum Tanz! Die beiden besessenen Soul-, Funk-, Beat- und Disco-Plattensammler kehren mit ihrer „Beat goes Funk“-Reihe ins ono2 zurück!

Mi, 17.05.2023 - 22:00 Uhr – 03:00 Uhr

Ono2, Walter-Kolb-Straße 16, 60594 Frankfurt am Main

www.ono2.de

AK: 10,00 €



Freud - Wednesday at Freud

Die DJ's Teenage Mutants, DJ DAG, Sidney Spaeth & Alicia Hahn gestalten den Vorabend zu Christi Himmelfahrt im Frankfurter Kult-Club.

Mi, 17.05.2023 - 22:00 Uhr - 08:00 Uhr

Freud, Holzgraben 9, 60313 Frankfurt am Main

www.freud.zone

VVK: 15,00 €



MTW - Brave

Rave to be Brave! Freut euch auf eine geballte Ladung harten Techno in gewohnter Brave-Manier, diesmal sogar am Vorfeiertag mit DJ' Bollmann, Cary, Luca Eck, Amara, Gavrik, Nick Ramme, Noel, Orbit141, SIW, Zugzwng.

Mi, 17.05.2023 - 23:00 Uhr – 05:00 Uhr

MTW, Nordring 131, 63067 Offenbach a. M.

www.mtwclub.de

AK: 16,00 €