Pitbull kommt in die Festhalle Frankfurt

Nach seinem ausverkauften Konzert in Köln kommt der US-amerikanische Rapper Pitbull im Sommer für eine Show nach Frankfurt: Am 21. Juni spielt „Mr. Worldwide“ in der Festhalle. Tickets sind schon im Verkauf.

Pitbull in Frankfurt: Sakkos, Sonnenbrillen und Glatzenkappen

Pitbull: Wer steckt hinter „Mr. Worldwide“?

Info

Tickets für die „Party After Dark Tour“ gibt’s hier:



Telekom Prio Tickets

Mi, 26.2.2025, 9.00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets



Ticketmaster Presale

Do, 27.2.2025, 9.00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale



Allgemeiner Vorverkaufsstart

Fr, 28.2.2025, 9.00 Uhr

www.livenation.de/artist-pitbull-284345



Und auf www.eventim.de

„Mr. Worldwide hat euch erhört!“, postete der Ticketmaster-Account gestern auf Instagram – wenige Stunden vor dem restlos ausverkauften Pitbull-Konzert in der Kölner Lanxess-Arena. Aufgrund der hohen Nachfrage verlängert der US-amerikanische Rapper seine fünftägige „Party After Dark Tour“ durch Europa und kehrt im Sommer unter anderem für drei Shows nach Deutschland zurück: Am 21. Juni spielt Pitbull in der Festhalle Frankfurt. Vorher ist er in Hamburg zu Gast, danach in Berlin.Kundinnen und Kunden der Telekom kommen bereits seit Mittwochmorgen (26. Februar) an sogenannte „Prio Tickets“. Am Donnerstag startet der Ticketmaster Presale, für den man lediglich auf der Plattform registriert sein muss, und am Freitag gehen die Karten dann in den allgemeinen Vorverkauf.Doch was kann man bei einer Show vom selbsternannten „Mr. Worldwide“ erwarten? Der Veranstalter Live Nation verspricht „atemberaubende visuelle Effekte, explosive Pyrotechnik und Pitbulls legendäre Live-Performance. Ein einzigartiger Mix aus Musik, Licht und Spezialeffekten“. Mit am Start sind zudem Pitbulls Band „The Agents“ und die Tänzerinnen von „The Most Bad Ones“. Für die Konzerte in Hamburg und Berlin ist Shaggy als „Special Guest“ angekündigt, nicht jedoch für Frankfurt.Unter Fans ist es in den vergangenen Jahren zum (TikTok-)Trend geworden, sich für die Konzerte als Pitbull zu verkleiden. Hauptaugenmerk sind dabei die Markenzeichen des Rappers: Sakkos, eine Sonnenbrille und seine Glatze – oder im Fall der Fans eben Glatzenkappen. Diese werden im Publikum und auf dem Weg zur Festhalle zuhauf zu sehen sein.Auf dem Weg zum Pitbull-Konzert in der Lanxess-Arena © redPitbull, der mit bürgerlichem Namen Armando Christian Pérez heißt, wurde 1981 als Sohn kubanischer Eltern in Miami, Florida, geboren. Seit Anfang der 2000er ist der Rapper in der amerikanischen Musikbranche unterwegs, spätestens im Jahr 2011 gelang ihm mit dem Studioalbum „Planet Pit“ der internationale Durchbruch. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören die Singles „I Know You Want Me (Calle Ocho)“, „Give Me Everything“ und „Timber“.Neben seiner Musikkarriere ist Pitbull als Unternehmer tätig. Der 44-Jährige hat etwa ein eigenes Plattenlabel, eine Wodka-Marke und einen Radiosender aufgebaut. Außerdem hat er in seiner Heimatstadt das kostenlose öffentliche Charter-School-Netzwerk „Slam!“ (kurz für „Sports Leadership Arts Management“) gegründet, das mittlerweile mehr als 10 000 Schülerinnen und Schüler an 14 Schulen in den USA betreut.