Hessische Küche für Hilfsbedürftige

Die Bernd Reisig Stiftung organisiert am Karfreitag wieder ihr Oster-Essen für Obdachlose in fünf Städten Hessens. Helferinnen und Helfer werden noch gesucht.

Am Karfreitag, den 7. April, veranstaltet die Bernd Reisig Stiftung im Römerhöfchen in Frankfurt wieder ihr traditionelles Oster-Essen für Obdachlose und hilfsbedürftige Menschen. In Frankfurt aber auch in vier anderen Städten – Darmstadt, Kassel, Offenbach und Wiesbaden – erwarten die Gäste dann erneut Speisen, Getränke und ein Oster-Geschenk.Auf dem Speiseplan stehen auch in diesem Jahr Grüne Soße, Kartoffeln und Eier, die jeweils von 12 bis 16 Uhr ausgeteilt werden. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit Hit Radio FFH statt und wird unter anderem von Mainova, der Frankfurter Volksbank und Lotto Hessen gesponsort. Freiwillige Helferinnen und Helfer können sich hier noch für Fahrdienste, die Essensausgabe und weitere Aufgaben anmelden.