Diese Feste stehen im Sommer an

Frankfurt Umgebung bieten eine große Auswahl an Musikfestivals für Menschen jeden Alters und Geschmacks. Diese Veranstaltungen ziehen nicht nur Künstler aus aller Welt, sondern auch Tausende Musikliebhaber an.

Das JOURNAL gibt Ihnen einen kleinen Überblick über die Veranstaltungen in diesem Jahr. Darüber hinaus finden in Frankfurt und Umgebung regelmäßig Clubnächte und kleinere Musikveranstaltungen statt. Ob eingefleischter Fan elektronischer Musik oder einfach nur neugierig auf neue Klänge, das Rhein-Main-Gebiet bietet ein breites Spektrum an Musikfestivals. Von großen Open-Air-Events bis hin zu kleinen Clubnächten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Tauche ein in die pulsierende Welt der Musik und erlebe unvergessliche Momente auf den Festivals im Rhein-Main-Gebiet.



Brüder Grimm Festspiele (Hanau) - 12.5.-30.7.

Über 80 000 Besucher erleben jährlich die Festspiele vor der romantischen Kulisse von Park und Schloss Philippsruhe im überdachten Amphitheater. In rund 90 Vorstellungen werden moderne Inszenierungen der Grimmschen Märchen als Schauspiel und Musical gezeigt. Stücke 2023: "Aschenputtel" (Musical/Premiere am 12. Mai), "Tartuffe" (Premiere am 20. Mai), "Hase und Igel" (Premiere am 3. Juni), "Hans im Glück" (Premiere am 10. Juni) sowie "Das kunstseidene Mädchen" (Premiere am 14. Juli). www.festspiele-hanau.de.



Schlossgrabenfest Darmstadt - 25.5.-28.5.

Das Schlossgrabenfest versetzt Darmstadt auch in diesem Jahr wieder über Pfingsten für vier Tage ins Festivalfieber. Mit dabei: Kamrad, Michael Schulte, Ayliva, Boppin B. One Step Closer, April Art u.a. www.schlossgrabenfest.de.



Open Ohr Festival (Mainz) - 26.-29.5.

Über 40 Jahre - und kein bisschen leise! Seit 1975 verwandelt das Open Ohr jedes Jahr zu Pfingsten die Mainzer Zitadelle in ein großes Festivalgelände. Und wird zum Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien. Kurz: für Freunde nicht-kommerzieller Jugendkultur. Mit Iva Nova, Friedemann Weise, Team Scheisse und viele weitere. www.openohr.de.



Summer in the City (Mainz) - 4.6.-13.8.

Endlich wieder mit den besten Freunden an den schönsten Plätzen von Mainz in warmer Sommerluft zu den Lieblingskünstlern gehen? Seit über zehn Jahren wird dieser Traum beim Summer in the City Festival zur traumhaften Realität. Mit Schiller, Joy Denalane, Holly Johnson, Beth Hart, Katie Melua, Clueso, Eros Ramazotti, Hollywood Vampires u.a. www.summerinthecity-mainz.de.



Schwedlersee Konzertsommer - 19.5.-09.09.

Frankfurts schönster See bietet im Sommer jede Menge tolle Events. Ob Comedy, Afterwork, Spanische Nacht, Konzerte, DJ-Events - vorbeischauen lohnt sich. www.schwedlersee-frankfurt.de.



World Club Dome (Deutsche Bank Park) - 9.6.-11.6.

Das laut DJ Mag UK beste Festival Deutschlands präsentiert zu seinem zehnten Geburtstag ein magisches Inselreich: Atlantis! Mit dabei sind u.a.: Blasterjaxx, Boris Brechja, David Guetta, Kölsch, KSMHR, Lilly Palmer, Lost Frequencies, Marianna Bo, Marshmello, Robin Schulz, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Twocolors uvm. www.worldclubdome.com.



Tapefabrik Festival (Wiesbaden) - 10.06.

Die Tapefabrik ist DAS Hip Hop Festival im Rhein-Main-Gebiet. Als Headliner sind Dexter, Tom Hengst und Xaver bestätigt. Außerdem sind Die P, Donna Savage, Og Lu, Pimf, Presslufthanna, Pöbel MC, Suff Daddy und viele mehr gebucht. Die Tapefabrik ist die größte Jam des Landes. Wer einmal da war, hört auf zu lesen und besorgt sich Tickets, bevor sie wieder ausverkauft sind. Menschenschlangen vom Bahnhof bis zum Schlachthof Wiesbaden, Busse voller Fans aus ganz Deutschland und vor allem eins: Deutschrap! www.tapefabrik.de.



Frankenstein Kulturfestival - 14.6.-13.8.

Vor historischer Kulisse findet 2023 wieder das beliebte „Frankenstein Kulturfestival“ statt. Das ausgewählte Programm und die einzigartige Atmosphäre der Burg Frankenstein begeisterten in der Vergangenheit zahlreiche Kulturfans. Mit dabei: Laith Al-Deen, The Hooters, Extrabreit, Joachim Witt, Alex Christensen & Friends, Alphaville. www.frankenstein-kulturfestival.de.



KROA- Kronberg Open Air - 16.-17.6.

Insgesamt 18 etablierte, aber auch aufstrebende Künstler werden an zwei Tagen beim Indie Music & Art Festival auftreten. Neben Foodtrucks und Getränkewagen gibt es verschiedene Workshops und kreative Szeneflächen. www.kroa-festival.com.



Seeliebe Hanau - 17.6./15.7./12.8./2.9./3.10.

Auch dieses Jahr wird wieder am Birkensee getanzt. Regelmäßige Termine, Infos, DJ's unter: www.seeliebe-hanau.de.



Stoffel 2023 (Stalburg Theater Offen Luft) - 22.6.-11.7.

Hurra!!! Der Termin für den 20. STOFFEL steht! Mehr Infos zum Programm demnächst. Auch dieses Jahr wieder im Stoffel: Der Nachtflohmarkt... Und weil es letztes Jahr so schön war, machen wir es gleich zweimal: Montag, 26.6.2023 und Montag, 03.07.2023, jeweils von 18-22 Uhr. www.stalburg.de



Grüne Soße Festspiele auf dem Rossmarkt - 23.6.-15.7.

Das lange Warten hat sich gelohnt - das Grüne Soße Festival findet statt! Vom 23. Juni bis 15. Juli 2023 gibt es wieder Frankfurts schönste Open Air Arena mit drei Wochen Kultur und Grie Soß mitten in der City! Mit dabei: Zucchini Sisters, Hanne Kah, Rodgau Monotones, Roy Hammer, Gastone, Revolte Tanzbein und und und... www.gruene-sosse-festival.de.



Friedberg Open Air auf der Seewiese - 23.-25.6.

Beim „Friedberg Open Air Sommer“ sind vom 23. bis 25. Juni Top-Künstler auf der Seewiese im hessischen Friedberg zu erleben. Freitag: Johannes Oerding, Samstag: FFH-Just White (ausverkauft!) und Sonntag: Roland Kaiser. www.friedberg-openair.de.



Rheingau Musik Festival - 24.6.-2.9.

Das Rheingau Musik Festival zählt zu den größten Musikfestivals Europas und veranstaltet jährlich über 150 Konzerte in der gesamten Region von Frankfurt über Wiesbaden bis ins Mittelrheintal. Einzigartige Kulturdenkmäler wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads und das Kurhaus Wiesbaden sowie lauschige Weingüter verwandeln sich in Konzertbühnen für Stars der internationalen Musikszene von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik. www.rheingau-musik-festival.de.



16. Afrikanisches Kulturfest (Rebstockpark) - 30.06.-02.07.

Das 16. Afrikanische Kulturfest vom 30. Juni bis 02. Juli 2023 soll auch in diesem Jahr dazu beitragen, die Annäherung zwischen den verschiedenen Völkern greifbarer zu machen. Zum ersten Mal werden im Rahmen des Afrikanischen Kulturfestes die African Fashiondays veranstaltet, um afrikanisches Know-how zu fördern, denn es ist an der Zeit, Vorurteile abzubauen und afrikanische Mode mit Stolz zu präsentieren. Dazu wollen die Veranstalter mit kulinarischen Spezialitäten, Modenschauen, einem unterhaltsamen Kinderprogramm, einer Vielzahl von Aktivitäten und nicht zuletzt mit Musik durch nationale und internationale Live-Acts (Afrobeats, Reggae, Hip-Hop, Salsa, etc.) beitragen. www.afrikanisches-kulturfest.de.



Homerun Open Air - 01.07.

In familiärer Atmosphäre mit Freunden zu guter Musik im Grünen feiern. So lässt sich das Homerun Open Air in Gelnhausen wohl am besten beschreiben. Wo sich früher Baseballspieler harte Matches lieferten und dem Open Air seinen Namen gaben, feiern heute einmal im Jahr Gäste aus dem Rhein-Main-Gebiet und ganz Deutschland ausgelassen zu elektronischer Musik. Mit dabei: Anna Reusch, Len Faki, Chris Wood, Stella Bossi, Matthias Tanzmann und viele mehr. www.homerun-openair.de.



Open Doors Festival (Neu Isenburg) - 21.-23.7.

Das beliebte Musikspektakel Open Doors Festival geht in die 31. Runde und präsentiert sich frisch und fröhlich wie eh und je. Der Eintritt ist wie immer frei. www.open-doors-festival.de.



Sommerwerft - 21.07.-06.08.

Die Sommerwerft - Das internationale Performance-, Tanz- und Theaterfestival Sommerwerft bietet jedes Jahr Kunst und Kultur auf der Weseler Werft im Herzen Frankfurts. An 17 Tagen wird Theater und Musik in einem frei zugänglichen Programm auf der Straße geboten. Die Sommerwerft steht für eine offene Theaterkultur, für soziales Miteinander, Vielfalt und Zusammenhalt. www.sommerwerft.de.



Traffic Jam Open Air - 21.-22.07.

Der einzige Stau, der Spaß macht - das Traffic Jam Open Air! Seit 1999 lockt es begeisterte Rock-, Punk-, Ska- und Metal-Fans für zwei Tage zum besten Stau der Welt nach Dieburg. Über 5000 Besucher nehmen an diesem Spektakel teil und bringen gemeinsam mit den Bands das Gelände des Verkehrsübungsplatzes zum Beben! www.trafficjam.de.



Love Family Park - 22.07.

Der Love Family Park fand 1996 zum ersten Mal statt und ist damit Deutschlands ältestes eintägiges Open Air der elektronischen Szene. Alles was Rang und Namen hat, gibt sich hier die Ehre. Mit dabei in diesem Jahr: Nina Kraviz, Solomun und Sven Väth. www.lovefamilypark.com.



Herzberg Festival - 27.-30.07.

Das Burg-Herzberg-Festival, auch Bonsai-Woodstock genannt, ist DAS Musik- und Literaturfestival der Hippiekultur im Breitenbacher Ortsteil Gehau und mit jährlich über 12.000 Besuchern das größte Open-Air-Hippiefestival Europas. www.herzberg-festival.com.



Hoppelhasen Open-Air - 29.7.

Bühne frei für das Hoppelhasen Open-Air 2023 - das kleine aber feine Techno-Festival in Hanau! Wo sich Fuchs und Maus gute Nacht sagen... Irgendwo in einem Stadtteil von Hanau, in einem lauschigen Waldstück in Großauheim... da sind die Hoppelhasen zu Hause. Und seit 12 Jahren feiern wir hier eine exklusive Techno-Party in familiärer Atmosphäre. Auf den Plattentellern: Format:B, Gary Beck, Torsten Kanzler, Andy Düx und viele mehr. www.hoppelhasen.com.



Sound of the Forest (Odenwald) - 03.08.-06.08.

Wer das Auenland aus Herr der Ringe kennt, kann sich ungefähr vorstellen, wie es hier aussieht... Festivalgelände, Bühnen, Campingplatz und Natur verschmelzen zu einer Spielwiese für aufgeschlossene Menschen! So beschreibt es der Veranstalter auf seiner Website... 2023 findet das Sound of the Forest Festival endlich wieder am idyllischen Marbacher See im Odenwald statt. Zwischen dem 3. und 6. August kommen über 40 internationale Stars wie Betterov", anaïs" und CONNY" nach Beerfelden. Die Genres sind dabei so vielfältig wie die Gäste selbst: Von Elektro über Reggae und Funk bis hin zu Rock ist alles vertreten. Auch Podcasts und Lesungen sind mit von der Partie. Jetzt Tickets sichern und live dabei sein! www.sound-of-the-forest.de.



Stadt Land Bass-Festival - 05.-06.08.

Endlich ist es soweit: Das Lineup steht fest und verspricht zwei Tage voller guter elektronischer Musik, Sonne und Flussuferfeeling im Sparta Schwimmclub. www.stadtlandbass.de.



Konzertsommer im Amphitheater Hanau - 10.8.-16.9.

Das überdachte Amphitheater im malerischen Park des altehrwürdigen Schlosses Philippsruhe direkt am Main ist eine der schönsten Open-Air-Locations Hessens und lädt in diesem Sommer zu großartigen Konzerten mit u.a. Jethro Tull, Niedeckens BAP, Nena, Hubert von Goisern, Helge Schneider, HE/RO, das Herbert Pixner Projekt oder In Extremo, Tribute Acts (u.a. Rammstein, Elton John, ABBA) und Klassik (Nabucco - Oper von Giuseppe Verdi). Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. www.shooter.de/amphitheater-hanau.



European Elvis Festival (Bad Nauheim) - 18.-20.8.

Beim European Elvis Festival feiern Gäste aus aller Welt ihr Idol mit bekannten Coverbands, Elvis-Filmen, Cadillacs und vielem mehr. www.bad-nauheim.de.



Da Capo Festival (Alzey) - 24.-27.8.

Fulminantes Programm auf der Alzeyer Burg „Da Capo Festival“ präsentiert das Programm 2023 mit Adel Tawil, TV-Comedian Johann König, den Bremer Folkrock-Überfliegern Versengold, Götz Alsmann mit seinem aktuellen Programm „L.I.E.B.E.“ uvm. www.dacapo-alzey.de.



Gießener Kultursommer - 24.8.-3.9.

Auch 2023 lockt der Gießener Kultursommer wieder alle Kultur- und Musikbegeisterten an lauen Sommerabenden zu tollen Konzerten und Veranstaltungen ins Kloster Schiffenberg. Line-Up 2023: Scooter, Powerwolf, Die Fantastischen Vier, LEA, Revolverheld, Fury in the Slaughterhouse, Michael Patrick Kelly. www.giessenerkultursommer.de.



Museumsuferfest - 25.08.-27.08.

Jedes Jahr am letzten Augustwochenende feiert Frankfurt drei Tage lang seine Museen und seinen Fluss. Als einzigartige Kombination ist das Museumsuferfest eine beliebte Präsentationsplattform für Frankfurter Kultureinrichtungen und Kulturschaffende. Mit jährlich rund 2,5 Millionen Besuchern, den Programmangeboten der Museen, seinen Bühnenproduktionen, Projekten und Inszenierungen ist das Museumsuferfest eines der großen europäischen Kulturfestivals. Kunst, Kultur und die Leichtigkeit des Seins verschmelzen für drei Tage zu einem großen, spektakulären Fest. www.museumsuferfest.de.



Golden Leaves Festival - 02.-03.09.

Der Vorverkauf für die 10. Ausgabe des Festivals ist gestartet - freuen wir uns auf den Start in den goldenen Herbst am ersten Septemberwochenende auf dem Gelände des Jagdschlosses Kranichstein. Mit dabei u.a: Blond, Catt, Ennio, Esther Graf, Mine, Jukes Ahoi, Lena&Linus, Paula Hartmann, www.goldenleavesfestival.de.



13. Frankfurter Oktoberfest - 6.9.-8.10.

Das Frankfurter Oktoberfest im Deutsche Bank Park geht in seine 13. Runde. Von Mittwoch, 6. September 2023, bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober 2023, bestimmen wieder Dirndl und Lederhosen das Stadtbild - und in der Festhalle dreht sich alles um Stimmungsmusik, Schunkelspaß und hessisch-bayerische Küche. Mit dabei: Mickie Krause, Roy Hammer, Jimmie Wilson, die Weather Girls, Oli P und NDW-Spaß mit Markus. www.frankfurter-oktoberfest.de.