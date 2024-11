Vintage-Markt im B74 Concept-Store in Frankfurt

Im B74 Selected Goods Concept-Store in Frankfurt findet ab November für drei Monate lang der „Nothing is Stronger Than Fashion Market“ statt. Auch sonst lohnt sich ein Besuch in der Berliner Straße 74.

„Nothing is Stronger Than Fashion Market“: Kleidung, Möbel und Dekorationen

B74 Selected Goods: Concept-Store in der Berliner Straße

Info

Nothing is Stronger Than Fashion Market, Fashion Market, Ffm: B74, Berliner Straße 74, 1.11., 10 Uhr

Es gibt ja diesen Ibiza-Style, von dem viele im Sommerhalbjahr reden und sehr viele im Winter träumen. Es gibt allerdings auch Tausende von Interpretationen, was eigentlich Ibiza-Style ist. Ist es, für wahnsinnig viel Geld nachts in Clubs wie Amnesia, Pacha oder Ushuaïa Party zu machen, oder ist es, in einer Finca mit vielen Freunden rumhängen. Oder sindes die legendären Hippie-Märkte, die es auf der kleinen Party-Insel immer noch gibt?Dieses Feeling hat der Frankfurter Pino Caruso seit Jahrzehnten im Kopf. Eine halbe Ewigkeit lebte der Frankfurter auf Ibiza und arbeitete in der dortigen, ganz speziellen Kreativwirtschaft. Mit seinem Gespür für Events kreiert er jetzt wieder einen Meeting-Point in der Frankfurter City, wo er seine Lieblingsmode verkauft, aber noch viel mehr Ambiente kreiert. Und er tut dies nun an einer Adresse, die im Frankfurter Nachtleben eine wichtige Rolle gespielt hat. In der Berliner Straße 74 war einst das Domizil des Monza-Clubs zu Hause.Am 1. November wird es losgehen, von zehn Uhr bis „spät in die Nacht“, so beschreibt es Pino Caruso, „wird die Berliner Straße 74 in Frankfurt zum Treffpunkt für alle, die Mode, Lifestyle und Design lieben.“ Diesem Ort verpasst er nun für ungefähr drei Monate den Titel „Nothing is Stronger Than Fashion Market“, und er hat augenscheinlich einfach Spaß daran zu sehen, was seine Gäste mit diesem Motto anstellen.Weiter sagt Pino: „Neben Kleidung bietet der Markt auch Inventarmöbel für Shops sowie ausgefallene Dekorationen an, die das Ambiente jedes Raumes aufwerten. Die Vintage-Stücke, die du hier findest, wurden über die letzten 30 Jahre von Kami Hashemi gesammelt und sind echte Schätze für Liebhaber von Mode und Inneneinrichtung.“ Musikalisch wird der Tag von Safariklang untermalt, der mit coolen Beats für Stimmung sorgt. Und Pino Caruso verspricht: „Dies ist erst der Anfang! Der Market ist der Auftakt einer ganzen Reihe von Events, die noch folgen werden.“Den B74 Selected Goods Concept-Store in der Berliner Straße 74 gibt es bereits seit 2008. Im Angebot hat er – auch über den „Nothing is Stronger Than Fashion Market“ hinaus – Kleidung, Schuhe, Accessoires, Möbel, Autos und Fahrräder. Geöffnet ist freitags von 12 bis 17 und samstags von 11 bis 16 Uhr. B74-Gründer Kami Hashemi ist zudem Inhaber des ältesten Red Wing Shoe Stores außerhalb der USA, der 1977 in Frankfurt gegründet wurde. Seit 2018 betreibt er außerdem den europaweit dritten Stetson Store in Frankfurt. Alle drei Läden sind zu Fuß nur fünf Minuten voneinander entfernt.