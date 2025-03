World Club Dome: Diese Stars stehen auf der Bühne

Im Juni findet der World Club Dome im Frankfurter Waldstadion statt. Zum Line-up gehören Rapper Macklemore und DJ Tiësto. Dieses Jahr steht das Festival im Zeichen des Mondes.

„Höchste Zeit, den Mond mit einer Festival-Edition zu huldigen“

Info

World Club Dome – Moon Edition

6. bis 8. Juni 2025, Waldstadion Frankfurt

Zum vollständigen Line-up und den Tickets geht es hier.

Im Sommer verwandelt sich das Waldstadion wieder in den „größten Club der Welt“: Vom 6. bis zum 8. Juni findet der World Club Dome (WCD) statt – diesmal in der „Moon Edition“. Während im November bereits ein erster Teil des Line-ups bekanntgegeben wurde, sind am vergangenen Wochenende noch einige Namen dazugekommen. Als Special Guest und Headliner sind nun der US-amerikanische Rapper Mackelmore sowie der dreifache „Number 1 DJ of the World“, Tiësto, angekündigt.Außerdem neu mit dabei sind: Alan Fitzpatrick b2b Simina Grigoriu, CASSÖ, Da Tweekaz, Eskei83, Frankyeffe, I Hate Models, Ilario Alicante, Marco Faraone, Pajane, Shlomo b2b Gravedgr, Todd Terry, TOZA b2b Lexxy Chainz und viele mehr. In der ersten Phase angekündigt wurden bereits: Angerfist, Boris Brejcha, Brennan Heart, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Fisher, HUGEL, Jamie Jones, Le Shuuk, NERVO, Rita Ora und Stella Bossi. Insgesamt stehen mittlerweile 77 Künstlerinnen und Künstler auf dem Programm.„Nach den bahnbrechenden Ereignissen in der Geschichte des Festivals – wie dem ersten Club in Schwerelosigkeit mit Steve Aoki, dem ersten DJ-Set im All von ESA Astronaut Luca Parmitano oder der ersten Space Club Kitchen auf der Internationalen Raumstation ISS mit ESA Astronaut Matthias Maurer – verspricht die kommende Moon Edition eine einzigartige Kombination aus Musik, Technologie und Raumfahrt zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des WCD sollen auf eine „unvergessliche Reise zu den Weiten des Universums“ mitgenommen werden.Der Mond „ist das größte und hellste Gestirn für uns neben der Sonne und fasziniert die Menschheit seit Beginn an“, lautet es weiter. „Es ist also höchste Zeit ihn mit einer eigenen Festival-Edition zu huldigen.“ Das Festivalgelände wird dementsprechend dekoriert sein.