Krasse Energie, die durch den Raum fliegt

Die Gruppe Mitsune verdanken wir der Faszination der Musikerinnen für die japanische Laute Shamisen. Sie steht im klanglichen Mittelpunkt des Quintetts, das am 10. Dezember im ono2 in Sachsenhausen auftritt. Das JOURNAL sprach mit einer der Virtuosinnen, Youka Snell.