Sven Väth kehrt für eine Nacht zurück nach Frankfurt

Am 28. Februar legt Sven Väth eine Nacht lang im Zoom auf – dem ehemaligen Standort seines „Cocoon Clubs“ in Frankfurt. Die Ticketpreise sorgen online für Verärgerung.

Cocoon Frankfurt: Ärger über hohe Ticketpreise

Frankfurter DJ Sven Väth und der Cocoon Club

Cocoon Frankfurt

Zoom Club, Carl-Benz-Straße 21

Freitag, 28. Februar, 23-7 Uhr

Eintritt ab 18 Jahren, 47,40 Euro

Techno-Fans aufgepasst: Am 28. Februar kehrt Frankfurter Urgestein und DJ Sven Väth mit seinem „Cocoon Club“ für eine Nacht zurück an dessen ehemaligen Standort in Fechenheim, wo seit 2022 das Zoom zuhause ist. Dort findet von 23 bis 7 Uhr auf zwei Floors eine Veranstaltung der gleichnamigen Reihe „Cocoon – Dance of the Living Metamorphosis“ statt, mit der Väth 2025 unterwegs ist. Zum Line-up der Veranstaltung gehören neben Väth im „Room One“ Gerd Janson sowie Lola Haro und im „Room Two“ Emanuel Satie, Maga, Sean Doron und Tim Engelhardt.Während die Vorfreude bei einigen groß ist – laut Eventim wurde die Seite der Veranstaltung in den vergangenen sieben Tagen 1751 Mal aufgerufen –, ärgern sich andere über den Preis von 47,40 Euro pro Ticket. So viel habe es damals nicht gekostet, schreibt eine Nutzerin unter einen Instagram-Post derzu dem Thema. „Kein Wunder, dass die Clubs schließen . Abzockpreise und die Getränke sind auch zu teuer“, heißt es von einem anderen Nutzer. Auf der Internetseite des Zoom, von der man zu Eventim weitergeleitet wird, ist darüber hinaus nur von 36 Euro im Vorverkauf die Rede.Nachdem der „Cocoon Club“ in den 90er-Jahren zunächst als Party-Reihe im „Omen“ und im „U60311“ in Frankfurt existierte, eröffnete er 2004 in einem neugebauten Gebäude der Ufo GmbH im Fechenheimer Gewerbegebiet. Nach acht Jahren musste der „Cocoon Club“ Insolvenz anmelden, am 30. November 2012 wurde dort zum letzten Mal gefeiert – ohne Sven Väth. Danach wurde die Location zeitweise vom „moon13“ bespielt. 2022 ist der „Zoom Club“ eingezogen, der vorher in der Frankfurter Innenstadt zu finden war.