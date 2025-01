Trance-Techno-Night im Zoom Frankfurt

Die Community von „Faster“ hat das Label „Face 2 Face“ zu Gast im Zoom Club in Frankfurt-Fechenheim. Die Trance-Techno-Night verspricht Trance-Power mit vielen Gästen – darunter auch Serafina.

Serafina und Charlie Sparks im Zoom Frankfurt

Info

200KMH x Faster W/Charlie Sparks & Adrian Mills, Trance Techno, Ffm: Zoom, Carl-Benz-Straße 21, 17.1., 23 Uhr

Auch im Jahr 2025 ist das Zoom Treffpunkt ganz vieler Szenen. Gleich im Januar kommt Adrian Mills mit seinem Label „Face 2 Face“ (F2F) als Gast zum regelmäßigen Abend von „Faster“. Es ist eine Premiere, und es soll auch für Trance-Verhältnisse wild werden.Adrián Mills wurde in Spanien geboren und tauchte später in die aufregende Techno-Szene Süddeutschlands ein. Er hat sich zu einem engagierten und anerkannten Produzenten und DJ entwickelt. Sein Sound: treibende Rhythmen der Makina, die Basslines des Trance und dazu Lateinamerikanische Einflüsse, die Leidenschaft in Beats verwandelt. Als Resident-DJ für Kölns gefragtestes Kollektiv Adrenaline Team und im Gotec Club in Karlsruhe verfeinerte er seine Fähigkeiten und erlangte bundesweit Anerkennung.Mit im Line-up ist die F2F-Künstlerin Serafina. Anfang 2023 begann sie, ihre Leidenschaft für Musik in etwas Größeres umzuwandeln. Seitdem legt sie in Hamburg und Umgebung als DJ auf und fesselt die Menschen nicht nur mit ihrem Techno-Stil, sondern auch mit ihrer offenen und liebevollen Art. Zunächst begann sie mit einem knallharten Industrial-Sound, der mit schweren Basslines die Tanzfläche zum Beben bringt. Später entdeckte sie zusätzlich ihre Liebe für Hard Bounce – einen schnelleren und melodischeren Sound mit pulsierenden Rhythmen. Das bringt die Menge noch stärker zum Grooven. Jetzt spielt sie mit verschiedenen Genres.Bei Charlie Sparks, der ebenfalls auflegen wird, dreht sich alles um Energie. Er strahlt eine intensive, fesselnde Aura aus. Man könnte sagen, er vermischt Acid-, Industrial-, Rave- und Psytrance-artige Grooves. Kenner sagen: Indem er jeden Aspekt jedes einzelnen sorgfältig nutzt, kann Charlie die unerbittliche Dynamik erzeugen, die sowohl in seinen Produktionen als auch in seinen Auftritten zu finden ist. So darf das neue Jahr beginnen, im Zoom mit dieser Trance-Techno-Night und mit ganz vielen tollen Nächten.