Revolte Tanzbein: Jahresabschlusskonzert im Zoom

Auch in diesem Jahr feiern Revolte Tanzbein wieder ihre Jahresabschlussparty am 28. Dezember mit Freunden im Zoom. Das JOURNAL FRANKFURT sprach mit Sänger Alexander Bartsch.

Info

Revolte Tanzbein Jahresabschluss 2024, Revolte Tanzbein & Freunde, Ffm, Zoom, 28.12., 19 Uhr, Eintritt: VVK 25 Euro, revoltetanzbein.de/

Alexander Bartsch: Veränderungen – Tobi an der Leadgitarre hat seinen Abschied gefeiert, wir haben aus diesem Anlass erstmals den Headliner-Slot belegt. Normalerweise überlassen wir den bewusst einer anderen Band an diesem für uns sehr speziellen Abend. Die Veränderungen haben sich dann über das ganze Jahr gezogen – wir haben mit Chris einen neuen, fantastischen Leadgitarristen für uns gewinnen können, haben tolle Gigs und Festivals gespielt, ein paar gesundheitliche Probleme überwunden, unseren Trompeter Basti verloren, der jetzt beruflich Barcelona unsicher macht, dafür einen tollen Produzenten kennen gelernt, der unser nächstes Album 2025 produzieren wird. Es geht also rund im Revolte-Kosmos und wir freuen uns auf den diesjährigen Jahresabschluss mit Bembeln und Trompeten. Denn Basti fliegt extra ein für sein Abschiedskonzert!Extrem viel – wir machen das ja schon seit über zehn Jahren. Und dieses Jahr wird es das letzte Mal. Paukenschlag. Nein – wir planen für 2025 wieder zurück zur „Großen Revolte Tanzbein Weihnachtsfeier“ zu gehen, also in die Vorweihnachtsszeit. Zwischen die Jahre haben wir das Event damals Corona-bedingt gelegt, weil es da eine gute Idee war, dem Publikum das Infektionsrisiko vor Weihnachten zu ersparen. Wir merken jetzt aber, dass viele Bands, die wir gerne bei uns gesehen hätten, zu diesem Zeitpunkt Pause machen und auch das Publikum schwerer zu bewegen ist so kurz vor Silvester. Und auch wir könnten gut mal durchschnaufen zwischen den Jahren. Insofern wird es wieder einen massiven X-Mas-Bash geben 2025 – Details folgen.Dieses Jahr wird es wild. Wir rufen eine große Lokalrunde aus und haben einige der geilsten Acts der Region eingeladen. Jason Fretz, begnadeter Musiker, Szenegröße und einfach nur ein toller Kerl, schlägt mit Band auf, dann haben wir The Bad Me, zu deren Musikern man nicht viel erzählen muss – das wird Hammer! Und wir haben unsere Freunde von Banjoory am Start, was immer wieder ein großer Spaß ist. Wir machen auch mit und versprechen die ein oder andere Überraschung. Insofern und ohne Umschweife: Holt euch eure Karten jetzt, das ist wichtig. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend voller Musik und guter Laune unter Freunden. Tanzt hart!