Silvesterparty in der Frankfurter Discoteca Montez

Die Familie Montez und ihr Kunstverein feiern Silvester – mit Live-Musik von Julie Kuhl, weiteren Überraschungsgästen und Soulfood. Los geht es am 31. Dezember um 19 Uhr in der Discoteca Montez.

Gesangsaufnahmen mit dem Bruder – das klingt ja ganz so wie bei US-Superstar Billie Eilish

New Year's Eve - Discoteca Montez, Jazzy New Year, Ffm: Kunstverein Familie Montez e.V., Honsellstraße 7, 31.12., 19 Uhr

Das Release-Konzert ihres zweiten Albums zelebrierte Julie Kuhl vor gut einem Jahr hier im Kunstverein Familie Montez . „Born With Nostalgic Bones“ heißt dieses Album und Nostalgie ist ja schon mal ein guter Plan für eine Silvesterfeier. Man schaut zurück, man schaut nach vorne und zwischendrin fahren die Gefühle Achterbahn.Die junge Julie Kuhl ist noch Teenager, wird aber von der Jazzgemeinde gefeiert. Geboren wurde sie im französischen Châtillon-sur-Seine, aufgewachsen ist sie in Frankfurt am Main – ach wie schön: Beide Städte tragen einen wichtigen Fluss im Namen –, und derzeit bastelt sie an ihrem Fachabitur. Die ersten Aufnahmen ihres Gesanges machte ihr Vater heimlich, weil er früh von ihrem Talent überzeugt war. Später musizierte sie mit Cello und die ersten echten Aufnahmen machte ihr Bruder. Das klingt ja ganz so wie bei US-Superstar Billie Eilish, die ihre ersten Alben mit Bruder Finneas aufnahm und damit die Musikszene rockte. Durch das Label Jazz Montez kam sie dann in der Frankfurter Musikszene an und sagt sogar, dass sie dadurch Frankfurt noch einmal ganz anders lieben gelernt hat.Julie Kuhl © Dirk OstermeierJulie Kuhl wird mit Überraschungsgästen gegen 22 Uhr das Jahr live ausklingen lassen, davor, ab 19 Uhr, gibt es im Kunstverein eine „einfache Suppe“, also es gibt Soulfood auf der Jazzy-Party, bitte kein Gala-Menü erwarten. Nach Mitternacht gibt es zwei Floors, auf der Livebühne werden erwartet: Ryan Paris, Lauer und John Vibrations. Auf dem zweiten Floor geht es erst um 0.30 Uhr los, dann aber emotional und heiß mit 2:cloudy b2b diddydirtymoneyy, Lilosh b2b Flavor Mix und Achtermann b2b DJ Lazerhaze.Sehr spannende Kombinationen und das in einer Location, die wir das ganze Jahr über lieben, die aber an Silvester noch einmal spaciger wirkt. Alternative Kulturformen in Blickweite der Hochfinanz und der Industriebranche, repräsentiert durch die EZB und den Frankfurter Hafen.