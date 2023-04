Bis zum 10. Mai zum Firmenlauf anmelden

Mitte Juni laufen sämtliche Frankfurter Unternehmen und Firmen wieder um die Wette. Die J. P. Morgan Corporate Challenge steht an und führt über fünf Kilometer durch die Innenstadt.

Am 14. Juni laufen in Frankfurt wieder sämtliche Firmen um die Wette, denn die J. P. Morgan Corporate Challenge steht an. Die Strecke führt 5,6 Kilometer durch die Frankfurter Innenstadt. Ziel der Veranstaltung ist laut den Organisatorinnen und Organisatoren, den Teamspirit zu stärken und eine gute Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen zu verbringen.



Anmelden können sich die Firmen online noch bis zum 10. Mai. Der Lauf beginnt um 19 Uhr am Opernplatz. Teilnehmen können Unternehmen, aber auch Behörden mit einem Team ab vier Mitarbeitenden, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Die Stadt stellt zudem mehrere Parks und Grünflächen als Firmentreffpunkte, sogenannte PartyPoints, zur Verfügung. Diese werden vom Veranstalter zugeteilt und bei Bedarf mit einem Stromanschluss ausgestattet. An den PartyPoints können die Firmen eine Party nach dem Lauf veranstalten. Dieser kann bei Interesse per Mail an frankfurt@corpchallenge.jpmorgan.com gebucht werden.



Seinen Ursprung hat die J. P. Morgan Corporate Challenge im New Yorker Central Park. Dort fand die mittlerweile globale Laufserie im Jahr 1977 erstmals statt. Seit 1993 findet sie auch in Frankfurt statt. 2008 wurde zudem mit 73 719 Läuferinnen und Läufern aus 2598 Unternehmen ein Teilnahme-Weltrekord aufgestellt.