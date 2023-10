Wo Groß und Klein dieses Jahr Halloween feiern können

Ende Oktober ist es wieder soweit: Das Halloween-Fieber erfasst Frankfurt und Region. Lesen Sie hier eine Auswahl, wo überall das Schauerfest begangen wird.

Info

Kobelt-Zoo



27. 28. und 29.10.



Freitag und Samstag ab 18 Uhr gibt es im Kobelt-Zoo für Erwachsene einen Gruselparcours (Eintritt), ein Gruselzelt und verschiedene Speisen, Cocktails und andere Getränke. Am Sonntag gibt es ab 12 Uhr für Kinder ebenfalls den Parcours (Eintritt) und wieder Speisen und Getränke. Der Aufbau des Parcours und die Dekoration im Zoo erfolgt ausschließlich durch ehrenamtliche Helfer. Auch an den Veranstaltungstagen sind alle Helfer ehrenamtlich tätig. Eine Spende ist willkommen. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Taunus Wunderland



14., 21., 28. und 31.10.2023



An vier Tagen finden in diesem Jahr die beliebten „Langen Halloween-Nächte“ im Taunus Wunderland statt. Es gibt Kinderschminken, Kürbisschnitzen für Kinder, Gruselgeschichten, die Kindertour „Süßes oder Saures“, ein Grusellabyrinth, Zauberer und Walking Acts. Ende ist jeweils um 22 Uhr. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Halloween Stadtführungen



Täglich



Freuen Sie sich auf jede Menge gruselige Erlebnisse bei den diesjährigen Halloween-Touren! Absoluter Geheimtipp sind in diesem Jahr die Zombie-Führungen durch das alte, verfallene und ohnehin schon gruselige Polizeipräsidium – hier ist Angstschweiß vorprogrammiert. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Maislabyrinth Liederbach



28.10. bis 05.11.2023



Eine der größten Halloween-Familienveranstaltungen findet im Maislabyrinth Liederbach statt. Das Grusellabyrinth ist familienfreundlich gestaltet. Es gibt Tickets und Shows ab 3 Jahren und für jede Altersgruppe. Auf dem Gelände kann man Kürbisse schnitzen, gruseliges Fußballminigolf spielen oder ins Maisbad eintauchen. Am Ende des Parcours wartet ein Foodtruck mit leckeren Snacks und warmen Getränken auf die Besucher. Das Grusellabyrinth ist ab 16 Jahren zugänglich. Ab 19 Uhr gibt es eine Halloween-Party mit DJ, der bis ca. 00.30 Uhr auflegt! Weitere Infos sind hier erhältlich.



Burg Frankenstein



20.10. bis 04.11.2023, ab 20 Uhr



Highlight in der Region ist auch in diesem Jahr wieder das große Halloween-Festival auf der Burg Frankenstein südlich von Darmstadt, das in diesem Jahr zum letzten Mal stattfindet. Vor atmosphärischer Kulisse gibt es jede Menge Gelegenheit zum Gruseln und Fürchten, denn über 100 Vampire, Hexen, Monster, Werwölfe und andere schaurige Gestalten sorgen in und um die Burg für schaurig-schöne Gänsehautmomente! Weitere Infos sind hier erhältlich.



Batschkapp



28.10.2023, ab 22 Uhr



Am 28. Oktober feiert die Kapp ihre Monster-Halloween-Party. Die ersten 500 Gäste erhalten einen Gruseltrunk und die Batschkapp verwandelt sich in einen düsteren Ort des Schreckens mit vielen Monstern und Gestalten. Für die musikalische Untermalung sorgen an diesem Abend die DJs von The Zoo und das Beste aus den 90ern, Nullern und 2010ern, Partyklassiker, House, Hip Hop, also auch an diesem Abend gibt es „Süßes auf die Ohren“! Specials des Abends sind 666 Bloody Welcome Shots, Süßes & Saures und Horror-Deko. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Nachtleben



28.10.2023, ab 23 Uhr



Wenn es draußen dunkel und kalt ist, treffen sich an einem geheimen Ort mitten in der Stadt unbemerkt zwielichtige Gestalten und feiern ein wildes Fest mitten in der City. Monster, Hexen, Geister und andere schaurige Gestalten wiegen ihre Körper zur Musik bis in die frühen Morgenstunden. Musikalisch gibt es eine tolle Mischung aus allen tanzbaren Hits von 1980 bis heute! Weitere Infos sind hier erhältlich.



Room



28.10.2023, ab 22 Uhr



Vampire aufgepasst! Der legendäre Tanz der Vampire findet in diesem Jahr am 28. Oktober im Frankfurter Szenelokal Room statt und verspricht ein schaurig-schönes und zugleich faszinierendes Event mitten in der Stadt in der Alten Oper Frankfurt auf dem Gelände „An der Welle Frankfurt“. Weitere Infos sind hier erhältlich.

Roomers



28.10.2023, ab 21 Uhr



Freut euch auf die legendäre Halloween Partynacht im Roomers Frankfurt und tanzt zu den besten Beats bis in die frühen Morgenstunden. Für das perfekte Halloween-Styling sorgt das Team der Catwalk Make-Up Artist School von 17 bis 21 Uhr. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Gibson



28.10.2023, ab 22 Uhr



Auch „The Club that loves“ lässt sich nicht lumpen und bietet Euch wieder eine Halloween-Party der Extraklasse im gruselig dekorierten Gibson auf der Zeil! GibsonLoves Halloween mit den DJ's Le Alen, Oli Roventa und DJ E-Roll an den Plattentellern. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Changó



28.10.2023 ab 22 Uhr.



Am „Dia de los muertos“ wird in Lateinamerika traditionell der Verstorbenen gedacht und mit Musik, Tanz und bunten Farben gefeiert. Wie jedes Jahr feiert das Changó diesen Tag mit einer Special Edition, gruseliger Deko und vielen Überraschungen, einem Welcome Blut Drink und einer Airbrush-Künstlerin, die Euch atemberaubende Dia de los muertos Totenmasken aufsprüht. Weitere Infos sind hier erhältlich.

Fortuna Irgendwo



27. und 28.10., ab 21 Uhr



Halloween-Wochenende in der Manege des Grauens. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage im letzten Jahr entführt Euch das Fortuna diesmal an zwei Abenden in eine faszinierende Welt des Horrors und der Magie. Inmitten einer atemberaubenden Zirkusmanege erwarten Euch gruselige Attraktionen, schaurig-schöne Kostüme und ein sensationelles Line-Up, das für Gänsehaut und Tanz gleichermaßen sorgt. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Zoom Club



28.10., ab 23:00 Uhr



Der Zoom Club im Frankfurter Stadtteil Fechenheim lädt zur „Größten Halloween Party Frankfurts“. Alle Infos und Tickets sind hier erhältlich.



MTW



28.10., ab 22 Uhr



Expecto Patronum! Wir sind alle zusammen! Das MTW lädt ein in die Welt von Harry, Ron und Hermine an der verwunschenen East High! Dazu gibt es den Sound der 2000er, 90er, 10er plus Hits aus Teenie-Serien, Kultfilmen und High School Musical. Natürlich ist auch die überdachte Außenterrasse direkt am Main geöffnet. Ein besonderes Highlight ist die N64-PS2-Retro-Gaming-Chillout-Area, die Fotobox, Goodies und Überraschungen – vor allem für die coolsten Kostüme. Fühlt euch für eine Nacht wie 13 und taucht ein in die Fantasiewelt eurer Jugend! Weitere Infos sind hier erhältlich.



Ponyhof



28.10., ab 22 Uhr



Scary Rodeo – Die Halloween-Party im Ponyhof... ScaryScaryScary! Und auch dieses Mal wird es wieder gruselig im Ponyhof. Und damit ist nicht die Musikauswahl gemeint, denn es geht heiß her mit 90er Hits zum Abtanzen mit PonyRodeo's Bouncer Pit und den PartySounds der 90er bis heute. Kostümierung ist kein Muss, aber erwünscht! Weitere Infos sind hier erhältlich.



Das Bett



21.10., ab 22 Uhr



Final Darkness – Halloween-Special im Bett: Halloween steht vor der Tür und somit verwandelt sich auch das Bett in einen schaurig schönen Gruseltempel (of Love, höhö). Am 21. Oktober lassen Tatjana und Unrockbar die Geister und Monster tanzen und heizen Euch vom DJ-Pult aus ein. Das einzige, was nicht gruselig ist, ist die Musik... (Zwinkersmiley!) Weitere Infos sind hier erhältlich.

Die Geschichte von Halloween besagt, dass aus „All Hallows Eve“, dem Vorabend von „All Hallows Day“ (Allerheiligen), im Laufe der Zeit die Abkürzung Halloween entstand. Die Wurzeln liegen vermutlich im keltischen Fest Samhain, bei dem in der Nacht zum 31. Oktober die Totengöttin geehrt wurde. Diese ließ der Legende nach die Seelen der Verstorbenen für einen Tag auf die Erde zurückkehren. Aus dieser Zeit stammt auch die Tradition, sich an Halloween zu verkleiden. Damit wollten sich die Menschen unkenntlich machen, um von den in dieser Nacht umherirrenden Geistern nicht erkannt zu werden und unbeschadet ins neue Jahr zu kommen, das nach dem keltischen Kalender am 1. November begann.Eine Auswahl von Veranstaltungen zum Thema Halloween findet sich nachfolgend: