Wo am langen Wochenende die Partys steigen

Das nächste lange Wochenende steht vor der Tür und Frankfurts Clubs und Locations laden nicht nur in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum ausgelassenen Tanzen ein. Das JOURNAL gibt einen Überblick.

Tanztherapie am Mittwoch, Leonardo Aquino x Cris Ruiz & House Music All Night long (Deep, Funky, Disco, Vocal, Jackin, House Classics, sexy Techhouse)Beginn 21:00 Uhr, AK: 15 €Ballroom – Code Queer w/ Elisa Cielo x Mark Hartmann & Future-Disco-Retro-HouseBeginn 22:00 Uhr, AK: 15 €Tanztherapie w/ Julian Smith & House Music All Night long (Deep, Funky, Disco, Vocal, Jackin, House Classics, sexy Techhouse)Beginn 21:00 Uhr, AK: 15 €Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstraße 192, 60314 Frankfurt am Main, www.fortuna-irgendwo.de . We are together Sommerfest w/Alignment [KNTXT], Patrik Berg [Drumcode/Terminal M], Another Life [Upperground /We Are Together], Abi Azzemi [We Are Together] uvm.Beginn 23:00 Uhr, AK: Ab 19 €Rawk w/ Chippy Nonstop, DLV, SeptBeginn 23:00 Uhr, AK: Ab 16 €Electric Grooves with East End Dubs, Alexander Aurel, Jermaine Dotson und viele mehr.Beginn 23:00 Uhr, AK: Ab 18 €Tanzhaus West & Dora Brilliant, Gutleutstraße 294, 60327, www.tanzhaus-west.de . Das Batschkapp Sommerfest 2023 - Helium 6 & Bamjoory -Live- Drinnen & Draussen, Open-End, Party (Ab ca. 00:30 Uhr) mit dem The Zoo DJ Team (80er, 90er, 00er & Charts)Beginn 20:00 Uhr, AK: 20 €Batschkapp XL - 1 Nacht, 10 Partys - Batschkapp - Alle Ebenen geöffnet – Caroli DJ TeamBeginn 20:00 Uhr, AK: Ab 11,50 €Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt am Main, www.batschkapp.net Tonzonen Labelnacht mit Echolons, Glasgow Coma Scale, The Black Cat's EyeBeginn 20:00 Uhr, AK: Ab 17,70 €Atomic Party for Queers & FolksBeginn 23:00 Uhr, Tickets nur an der AbendkasseNachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, 60313 Frankfurt am Main, www.batschkapp.net/nachtleben Boujee, Juzzied, Le Alen, die ultimative Hip-Hop-Party (Urban-Beats)Beginn 23:00 Uhr, AK: 15 €Afterwork Clubbing mit der Urban Club Band live und den Resident DJs (Hits und Classics)Beginn 21:00 Uhr, AK: 12 €, Freier Eintritt von 21:00 Uhr – 22:00 UhrSputnik mit Loyd Lavine, Noe Fazi, Oli Roventa, Le AlenBeginn 23:00 Uhr, AK: 15 €The Lost Tribe mit Safar, Yamil, Le Alen, Oli Roventa (Tulum Vibes gepaart mit Ibiza Beats)Beginn 23:00 Uhr, AK: 20 €Gibson Club, Zeil 85-93, 60313 Frankfurt am Main, www.gibson-club.de Easypeasy (People, Music, Drinks & Ping Pong) mit DJ Patrick 9000Beginn 20:00 Uhr, Eintritt freiOno2, Walter-Kolb-Straße 16, 60594 Frankfurt am Main, www.ono2.de Wednesday at Freud w/ Blue Hour, Achtermann, DJ Truman, Speziman, Anna Hjalmarsson uvm.Beginn 23:00 Uhr, AKFreud, Holzgraben 9, 60313 Frankfurt am Main, www.freud.zone Escape mit Stan Christ, Polytoxic & IanTheMachine, Kacy, Madame Blueberry & Der Andere, Kinematic & Ciki uvm.Beginn 23:00 Uhr, AK: 12 €Astral im MTW – Vol II mit Moia, Heepmann, Rohbau, Technomaus, Ex Animo, Orbit141Beginn 23:00 Uhr, AKTechnoclub with Xijaro and Pitch, Talla 2XLC, Bogdan VixBeginn 23:00 Uhr, AKMTW, Nordring 131, 63067 Offenbach a. M., www.mtwclub.de DJ Holographic, Jennifer Cardini, Max BestBeginn 23:00 Uhr, AK. DJ Seinfeld, Maruwa, LiloshBeginn 23:00 Uhr, AKRobert Johnson, Nordring 131, 63067 Offenbach a.M. www.robert-johnson.de Thee Church ov Acid House (House Techno) mit Jörn Elling Wuttke & Oliver Bradford (Pudel Produkte/Hamburg)Beginn 23:59 Uhr, AK: 10 €Play (Techno Trance) mit Paul Pahn & Simon HeatBeginn 23:59 Uhr, AK: 5 €. Bubbles (House) mit Johannes Albert (Frank Music/Berlin) & Marc FmBeginn 23:59 Uhr, AK: 10 €Presto (Drum & Bass) mit Pasch, D-licious, MC Dressla & MC MantizBeginn 23:59 Uhr, AK: 10 €Silbergold, Heiligkreuzgasse 22 — Frankfurt, www.silbergold-club.de Partybowle mit Luca Heida (Disco, Mixed Party, Charts) Zack, Peng, fertig! Bon Appetit!Beginn 23:00 Uhr, AK: 5 €069 Ehrenlos Party (Ehrenlose PartyTunes, alle Songs die ihr liebt & für die ihr euch schämt ♡) mit Toro Tortilla & Malli MiezPonyhof, Klappergasse 16, 60594 Frankfurt am Main, www.ponyhof-club.de „Clubnight with Tobi Neumann, Robert Drewek, Matt Star at Tech Noir Frankfurt“ (House und Electronica)Beginn 23:00 Uhr, AK: 10 €Tokonoma Club, Kaiserstraße 39, 60329 Frankfurt am Main, www.facebook.com/Tokonoma.club Cafè del Maa @ Blaues Wasser - „Drinks, food & deep Music“ untermalt mit chilligen Houseklängen von Dj’s zum Sonnuntergang am (Maa…) Main!Beginn 16:00 Uhr (bei schönem Wetter!)Blaues Wasser, Franziusstr. 35, 60314 Frankfurt am Main, www.blaueswasser.net Big City Beats World Club Dome "Atlantis Edition" mit 250 Artists in dem „größten Clubs der Welt“: Sebastian Ingrosso (Swedish House Mafia), Robin Schulz, KSHMR, Blasterjaxx, David Guetta, Dubfire, Kölsch, KSMHR, Marianna Bo, Twocolors, Lilly Palmer, Steve Aoki, Scooter, Lost Frequencies u.v.w.Beginn Fr: 15:00 Uhr, Sa: 11:30 Uhr, Son 11:30 Uhr, Tickets: Ab 122 €Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstr. 362, 60528 Frankfurt am Main, www.worldclubdome.com WCD Pool Sessions "Grüne Wiesen, blauer Himmel, erfrischende Pools, bombastischer Sound..." - 3 Tage Ibiza-Festival-Feeling mit Andhim, Boris Brejcha, Claptone, Ilario Alicante, Jamie Jones, Peggy Gou etc.Beginn Fr: 15:00 Uhr, Sa: 11:30 Uhr, Son 11:30 Uhr, Tickets: Ab 73 €Stadionbad, Mörfelder Landstr. 362, 60528 Frankfurt am Main, www.wcdpoolsessions.com