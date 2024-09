Fünf Tage kostenlose Utopie in Frankfurt

250 kleine Konzerte an fünf Tagen: Das Fratopia-Festival in der Alten Oper Frankfurt bietet erneut ein riesiges Programm. Von Beethoven bis Billie Eilish-Songs ist einiges dabei.

Info

Fratopia-Festival, von Dienstag (24. September) bis Samstag (28. September), jeweils von 15 Uhr bis Mitternacht, Eintritt frei, Alte Oper, Infos zum Programm finden Sie hier.

Die Alte Oper wird einmal gründlich umgekrempelt – zumindest in Sachen Musik . Denn beim Fratopia-Festival, das von Dienstag (24. September) bis Samstag (28. September) stattfindet, soll das klassische Konzertformat aufgehoben sein, um eine „neue Hörerfahrung zu ermöglichen“, geben die Veranstalter an. Das Programm umfasst knapp 250 Kurzkonzerte.Für deren Besuch sind weder Tickets noch Anmeldungen erforderlich. Ob Soloaufritt oder Orchesterkonzert, ob Beethoven oder Lieder von Billie Eilish: Hier ist wahrscheinlich für jeden etwas dabei. Die musikalische Bandbreite erstreckt sich über Weltmusik, Jazz, Alte und Neue Musik, Kammermusik, Sinfonik, Tango sowie Filmmusik, Jazz, Flamenco und Minimal Music. Gleichzeitig bespielt werden bis zu acht Säle beziehungsweise Salons oder Foyers der Alten Oper.Im Großen Konzertsaal und im Mozartsaal wird die Bestuhlung abgebaut, um Platz zu schaffen. Dazu kommen die neu eingeführten Liegekonzerte im Telemann Salon für Hörerlebnisse der etwas anderen Art. Besucherinnern und Besucher erwartet ein Wiedersehen mit dem ensemble reflektor, dem Blasensemble Federspiel oder dem Jazzpianisten Omer Klein sowie der Sopranistin Sarah Maria Sun. Auch Frankfurter Musiker wie Kammerphilharmonie Frankfurt, das Eliot Quartett oder die Cembalistin Eva Maria Pollerus sind dabei.Fratopia 2023, deep strings © Alte Oper Frankfurt/Salar BayganAbseits der Musik wird im Hindemith Foyer, im Clara Schumann Foyer und in der Rosso Suite ein gastronomisches Angebot bereitstehen. Im Clara Schumann Foyer können Interessierte außerdem eine Lese-Ecke mit internationalen Tageszeitungen und Literatur zu den Themen Utopien und Frankfurt nutzen. Wer sich die fünf Tage etwas besser einplanen will, kann dafür die App „FRATOPIA-Navigator“ gebrauchen, die hier zu haben ist.„Die 35 000 Besucher*innen beim vergangenen Fratopia-Festival haben uns gezeigt: Es gibt eine große Lust und Unvoreingenommenheit hier in Frankfurt, sich auf Musik und innovative Konzertformen einzulassen“, erklärt Intendant Markus Fein und ergänzt: „Wir haben darauf reagiert, die Zahl der Konzerte mehr als verdoppelt, neue Formate wie die Liegekonzerte eingeführt und einen smarten digitalen Wegweiser durch das umfangreiche Programm eingerichtet.“