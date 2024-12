Silvester rund um die Skyline und den Main

Frankfurt bleibt auch 2024 eines der beliebtesten Ziele für Silvesterfeiern in Deutschland – und das aus gutem Grund: Keine andere Stadt bietet eine so spektakuläre Kombination aus Feuerwerk und Skyline.

Das Herzstück der Frankfurter Silvesterfeierlichkeiten ist und bleibt der Main. Tausende Menschen versammeln sich entlang der Uferpromenaden und auf den Brücken, um das beeindruckende Feuerwerk zu bestaunen, das die Stadt in ein Meer aus funkelnden Lichtern taucht. Ob mit Freunden, Familie oder unter Fremden – die Atmosphäre entlang des Flusses ist jedes Jahr magisch.Doch Frankfurt hat zum Jahreswechsel noch viel mehr zu bieten. Neben dem visuellen Spektakel locken zahlreiche Partys und Events in den Clubs, Bars und Hotels der Stadt, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen.Silvester mit Blick auf die Skyline in der höchsten Rooftop-Bar Deutschlands? Das ist auch in diesem Jahr wieder in der NFT Skybar an der Messe Frankfurt möglich. Zum Jahreswechsel gibt es im 47. Stock des ONE Towers ab 22 Uhr eine Silvesterparty mit Begrüßungsprosecco, Mitternachtssekt und ausgewählten Drinks inklusive Snacks bis vier Uhr morgens.Taucht ein in die berauschenden 20er Jahre – eine Ära der wilden Tänze, glamourösen Nächte und endlosen Ekstase. Als Ladys in Red und schick gekleidete Gentlemen kann eine Silvesternacht erlebt werden, wie noch nie zuvor. Babylon – Der letzte Tanz des Jahres steht bevor.Die große THW New Years Eve-Sause fährt auf vier Floors vom Silvesterabend bis in den Neujahrsnachmittag alles auf, wofür elektronische Clubmusik bei uns steht: Kompromissloser, harter Techno auf dem Mainfloor, treibend deeper Tech-Meldodichouse in der Dora, atmosphärischer Downbeat-Rave im Theatersaal und funky und herzerwärmender Hardgroove und Trance im Café.Die Batschkapp Silvester Party – Alles 90er & andere Ohrwürmer – Die legendäre Batschkapp Silvester Party mit den besten Ohrwürmern der letzten fünf Jahrzehnte bis heute.Zum Jahreswechsel lässt es das Nachtleben richtig krachen und öffnet seine Türen für „die“ Silvesterparty in der Frankfurter City. Auf zwei Floors spielen die DJs von Batschkapp XL, Disco Frankfurt & We Love 90s Hits, Hits, Hits der letzten zwei Jahrzehnte.NYE – Venetian Dreams – Dieses Jahr verwandelt sich der Gibson Club in eine prachtvolle Bühne für das ultimative Silvester-Erlebnis mit atemberaubender Deko, elektrisierenden Beats und einem Hauch venezianischem Zauber. Die DJane sorgt schon im Eingangsbereich für pulsierende Beats, außerdem gibt es einem Welcome Drink. Line Up: Le Alen, Oli Roventa, E-Roll, Dawit, Daytona, Moryla (Live Act), RDN Percussion (Live Act), Anima (Walking Act), Dancing Queens (Tänzerinnen) und viele mehr.We are One X NYEDie Pop-Up Location Neue Kaiser lädt Masquerade Silvester Party ein. Das wird ein Spektakel, das alle ins neue Jahr trägt. Musikalisch wird DJ Lord mit den Partyhits von heute und der letzten Jahre einheizen. Es heißt dann: Mixed Music, alles was Spaß macht und zum Tanzen animiert.31/12 New Year’s Eve – Portable live, Rosa Red, Zombies in MiamiTurbolenz New Year's Bash – House Techno: Delenz (Turbolenz), Robert Drewek (Rawax) & Horkheimer (Robert Johnson) Einlass 00.30 Uhr (am 01.01.2025).Silvester Rodeo mit Bouncer Pit – Genre: 90s, Dance, HipHop, Charts, Black Music, www.ponyhof-club.deSilvester Party – HipHop, Hits, House&Techno auf drei Floors. Los geht es um 22 Uhr. Auf dem Mainfloor wird auf den ultimativen Musik Mix von DJ Jape in's neue Jahr getanzt: HipHop, Hits, Elektronisches und eine Essenz des besten Rocks&Indies. Auf dem zweiten Floor sind die Crew von 'Stadt am Meer' mit House, Techhouse & Techno am Start. Christian Kellner, Dennis Dohl & Friends werden bis in die frühen Morgenstunden einheizen. Für den kleinen Hunger zwischendurch hat die Zoom Food Bar All Night geöffnet. Im Indoor Raucherbereich kann auch getanzt werden.Surround yourself with music at The English Theatre Frankfurt. We invite you to enjoy the magic and excitement of our hilarious musical Nunsense and toast the New Year 2025.„Neon Edition“ – Die 30 Plus Silvester Party. Am 31.12.24 verwandelt sich das Zoo-Gesellschaftshaus Frankfurt in eine farbenfrohe Neon-Welt für die große NEON Silvesterparty. Hier feiert die Ü30-Generation den Jahreswechsel in knallbunten Farben und leuchtender Atmosphäre. DJ Legende Julian Smith (Chinaski, Gibson, Fortuna Irgendwo), bringt mit den besten Pop-, Rock- und Disco-Hits die Stimmung zum Kochen. Unter dem Strahlen von Neon- und Schwarzlicht sagen wir „Tschüss“ zu 2024 und „Hallo“ zu 2025 – energiegeladen, stylisch und unvergesslich.Die Silvesterparty für Queers & Friends auf zwei Floors. Auf die meistgestellte Frage zum Jahresende, „und was machst Du an Silvester?“, gibt es auch in diesem Jahr eine Antwort: Pure präsentiert die „Welcome 2025“ Silvester Party im Karlson Club Frankfurt. Wie schon in den vergangenen Jahren kann die queere Party-Community wieder den Jahreswechsel mit einer fetten Party beginnen. Ab 22.30 Uhr und bis Open End wird auf zwei Floors und in der Karlson Club Lounge gefeiert. Auf jedem Floor läuft ein anderer Musik-Stil: All in the Mix, Crossover, Charts, Hip Hop, Rnb, Electro und EDM & House. Für die musikalische Beschallung sorgen die DJs Mark Hartmann & Le Skim, sowie Frankfurts Newbie Max Volume. Alle Gäste, die bis 23.30 Uhr erscheinen, erhalten ein Glas Sekt als Welcome-Drink. Außerdem gibt es das „Welcome 2025 Sweets Buffet“ ab 00.30 Uhr.Ins neue Jahr im DKK (Silvesterparty, Indierock ab 00er-Jahre und anderes.…), der Eintritt ist frei.My Way – Silvester-Sondervorstellung – Ein musikalisches Gastspiel von und mit Nigel Francis. „My Way“ ist eine Zusammenstellung verschiedener Songs, die zuvor von Größen, wie zum Beispiel Elvis, Frank Sinatra, Leonard Cohen, The Beatles und noch viele andere gesungen und verkörpert wurden. Nigel Francis zelebriert seine musikalischen Vorbilder und Idole auf der Bühne. Altbekanntes wird auf der Gitarre neu arrangiert und mit ausdrucksstarker Stimme dargeboten. Alle Stücke werden selbstverständlich live gesungen und mit sogenannten Backing Tracks musikalisch begleitet. Das Galli lädt herzlich ein mitzutanzen, mitzusingen und ein gutes Glas Wein im Vegas Style zu genießen.New Year’s Eve 2025 at the Copper Bar. Let’s end the year together with delicious food, amazing people, great drinks and a legendary party.Fête Royale 2024 – Silvester im Le Petit Royal Frankfurt - Dining und Feiern in einem, mit der „Fête Royale 2024“ Silvesterparty. Nach einem Glas Champagner zur Begrüßung, beginnt das Dinner in Form von großzügigen eingedeckten Tischbuffets (alles zum Teilen am Tisch). Serviert werden alle Lieblingsgerichte aus 2024: „Fine de Claire“ Austern, Black Label Kaviar, Burrata, F1 Wagyu, Black Tiger Riesengarnelen aus Wildfang. Begleitet wird der Abend mit Live-Musik und einem Glas Champagner zum neuen Jahr.Genussakademie Ludwigstraße 33-37:Die Genussakademie feiert nicht nur den Jahreswechsel, sondern reist durch die farbenfrohe und geschmacklich berauschende Welt Südamerikas. Valentina Bedoya und ihr talentiertes Küchenteam entführen mit einem 9-Gänge-Menü auf eine unvergessliche kulinarische Expedition von den Küsten Brasiliens bis zu den Bergen der Anden. Dabei verschmelzen die Aromen von saftigen Meeresfrüchten, zartem Patagonien-Lamm und verführerischen lateinamerikanischen Desserts zu einem wahren Feuerwerk für die Sinne.Die Genussakademie Atelier 3.0, Ferdinand-Porsche-Straße 13:Der exklusive Silvester-Kochkurs entführt in die Welt der Haute Cuisine – wo jede Zutat sorgfältig ausgewählt und jedes Detail durchdacht ist. Der Abend beginnt stilvoll um 17 Uhr mit einem Glas erlesenem Sekt und zwei raffinierten Aperitif-Häppchen. Gemeinsam mit Küchenchef und Spitzenkoch Pascal bereiten Besucher im Anschluss ein herausragendes Menü zu, das sich durch kreative Kompositionen und edelste Zutaten auszeichnet. Dabei sorgen exquisite Highlights wie Rindertatar mit Kaviar oder soufflierter Steinbutt für wahre Gaumenfreuden. Der Kurs bietet nicht nur die Möglichkeit, neue Techniken zu erlernen, sondern auch in einer geselligen Runde den Genuss edelster Speisen zu zelebrieren.Silvester Orgelfestkonzerte mit Videoprojektion und Sektanstoß – Klassik, Musical, Filmmusik von Bach bis Lloyd Webber. Während der Konzerte wird die Kirche nur durch Kerzen erleuchtet umso eine angemessene Atmosphäre für den Musikgenuss zu schaffen und das Spiel wird auf eine Leinwand im Altarraum übertragen. In der Silvesternacht kann um Mitternacht vom Kirchgarten aus das Feuerwerk bestaunt und mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr anstoßen werden.Die Silvestergala der Volksbühne im Großen Hirschgraben präsentiert „Die Fledermaus à trois“ – Mit Sabine Fischmann und Michael Quast. Am Flügel: Rhodri Britton / Markus Neumeyer. Ein Freigetränk in der Pause ist inklusive. Kleiderordnung: Festlich.Silvesterpartyboot in Frankfurt 2024 – Mainfeiern ins neue Jahr – zu Wasser und auf der letzten Partyfahrt des alten Jahres. Wer es an dem Abend so richtig krachen lassen will, der ist bei diesem Party-Highlight an Silvester genau richtig. Der DJ heizt richtig ein mit den besten Sounds der letzten Jahre und den aktuellen Hits.Silvester über den Dächern Frankfurts – DJ, Giant Candy Bar und Relax Area.New Years Eve – Get ready for the best and last party of the year. Join us for an unforgettable New Year’s Eve celebration at Chinaski Club, where vibrant beats, stunning visuals, and an electrifying atmosphere will keep you dancing all night long. Ring in the new year surrounded by great music, incredible people, and the best vibes and views in the city. Let’s make this NYE one to remember. On the decks: Basar B2B Marcello Nunzio.Silvester fantastico im Changó. Ab 20.00 Uhr startet die große Silvester-Party im Changó. Am Eingang gibt es bis 23.00 Uhr einen Sektempfang. Magische Live Actors und Live Shows verwandeln das Changó in einen zauberhaften Ort. Und sobald die ersten Glockenschläge das Jahr 2025 einläuten, begrüßen alle gemeinsam das neue Jahr mit einem Meer aus bunten Luftballons, Konfetti und Lametta. Außerdem zu erwarten: heiße Salsa, Reggaeton, Bachata-, Hip-Hop und Merengue-Rhythmen, von DJ BenidoConFlow, DJ Pepo Ruiz (Madrid) & DJ FLow VQ.Silvester 2024/25 – Der Countdown läuft! Das Jahr 2024 verabschiedet sich, und das Mega Discostadel macht Platz für das neue Jahr. Das Mega Discostadl lädt ein, die letzten Stunden des Jahres gebührend zu feiern und gemeinsam den Jahreswechsel zu erleben. Die Drinks stehen kalt, die Stimmung steigt, und um Mitternacht wartet ein spektakuläres Feuerwerk, das den Himmel über Frankfurt zum Leuchten bringt. Danach geht die Party erst richtig los.Silvester im Lilium – 3-Gänge Menu, Jazz Liveband und kukiDance Disco ins neue Jahr.Silvesterparty ohne Live Musik.Ich möchte lieber nicht nach „Bartleby, der Schreiber“ von Herman Melville, anschließend Silvesterparty.JoyDance-Silvester – 30 Years JoyDance Celebration, DJ Param.No Resolution – Silvester 2024, Dresscode: Crazy & Sexy – Don’t Be Dull – All Night Drinks: Softdrinks, Bier, Wein und Longdrinks, ein Glas Champagner um Mitternacht zum Anstoßen, Live-DJ Club-Sets mit Tanzfläche in der French Bento Bar.Gabriele Kentrup und Andreas Sommer – In der Bar zum Krokodil, Schlager und Chansons der Zwanzigerjahre, Gesang und Klavier, Silvesterkonzert.The Blasky New Years Eve – Die Silvesterparty über den Dächern Frankfurts. The Blasky New Years Eve verzaubert mit einem atemberaubenden 5-Gang Gourmet-Menü und einer einzigartiger Party im Anschluss. Optional kann auch nur das Party-Ticket ab 22.30 Uhr gebucht werden. Ausgewählte Getränke sind ab dieser Uhrzeit inkludiert.Zum Jahreswechsel wird in der Hugenottenhalle gefeiert und getanzt: Eine Silvesterparty im eleganten Stil mit der Live-Band „Capones“. „Capones“, eine Musikgruppe mit internationalen Künstlern, spielen ein großes und abwechslungsreiches Repertoire von zeitlosen Klassikern aus Rock und Pop und vieles mehr. Eine tolle Party ist somit vorprogrammiert. Vor, in und nach den Pausen der Band wird DJ Joe auflegen und zum Tanzen einladen. HuHa-GiveAway: Ein lustiger „Schnappschuss 2024/2025“ aus der Fotobox kann von den Besucherinnen und Besuchern als Erinnerung an das Silvesterevent gemacht werden. Wer den Abend klassisch einläuten möchte, geht vor der Party ins Ristorante Tonino und genießt ein Gala-Essen in gehobenen Ambiente.Ein weiteres Highlight in Frankfurt ist der 46. traditionelle Spiridon Mainova Silvesterlauf, bei dem Laufbegeisterte das alte Jahr am Sonntag, dem 29. Dezember 2024 sportlich ausklingen lassen. Der Hauptlauf geht über zehn Kilometer, die Schülerläufe über zwei und vier Kilometer. Start und Ziel: Wintersporthalle am Deutsche Bank Park.