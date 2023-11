Weihnachtsmann und Bahnbabo beim Alt-Sachs Winterglühen

Auch in diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt in Alt-Sachsenhausen statt. Zum traditionellen Rudelsingen gesellt sich diesmal sogar ein Frankfurter Original: der Bahnbabo.

Alt-Sachs-Winterglühen: Rudelsingen mit dem Bahnbabo

Buntes Kinderprogramm, südamerikanische Weihnacht und Hot Aperol

Die Temperaturen fallen, die Black-Week-Angebote locken in die Geschäfte und der Weihnachtsbaum „Sonny“ steht auf dem Römerberg : Frankfurt befindet sich in Weihnachtsstimmung. Und auch die Weihnachtsmärkte machen allmählich auf; der erste, CityXmas, ist schon seit dem 28. Oktober geöffnet. Da darf einer natürlich nicht fehlen: Unter dem Motto „Alt-Sachs-Winterglühen“ veranstaltet die Lokalinitiative „ALTSAXNEU“ dieses Jahr wieder den Alt-Sachsenhäuser Weihnachtsmarkt.Vom 1. bis zum 22. Dezember lädt Frankfurts bekanntes Kneipenviertel immer mittwochs bis freitags von 16 bis 22 Uhr zum Bummeln und Genießen auf dem Paradiesplatz ein. Zu den diesjährigen Höhepunkten zählen die Lebendkrippe, das große Bembelbanner am Paradieshof und das traditionelle Rudelsingen am 17. Dezember von circa 17 bis 19 Uhr. Mitsingen wird diesmal sogar ein besonderer Frankfurter: der Bahnbabo.Am Piano werden die Sängerinnen und Sänger von Christoph Aupperle begleitet, einem bekannten Pianisten der Frankfurter Jazz-Szene. Währenddessen kann Geld für die Kinderkrebshilfe Frankfurt gespendet werden. Geschmückt wird der Paradiesplatz auch dieses Jahr wieder von einem beleuchteten Weihnachtsbaum.Auch für die Kleinen gibt es ein buntes Programm: Neben dem beliebten Kinderkarussell, dem Tierstall und einem Freigehege kommt der Weihnachtsmann zu Besuch. Am 1. Dezember und an allen Donnerstagen während der Marktzeit werden kleine Geschenke verteilt. Beim Getränke- und Speiseangebot können sich die Besucher über Klassiker wie Glühwein vom Winzer, heißen Apfelwein und Feuerzangenbowle sowie Reibekuchen und Frankfurter Rindswurst freuen.Dazu gibt es einige besondere Leckerbissen wie Bretonische Galettes und Crêpes und in der Casa Navidena werden zur südamerikanischen Weihnacht Empanadas, Arepas und Bunuelo angeboten. Wer seinen Gaumen mit etwas Neuem überraschen will, der kann an der Hot Bar den Hot Aperol probieren. Sollte es regnen, können sich die Gäste auf einige überdachte und beheizte Sitzplätze setzen.