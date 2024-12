Beim „Vintage Soundsystem“ stellen Jennifer Konrad und Laura Seuffert in der Soul-Food-Cantina Pastel im Frankfurter Osthafen diesmal Black Metal von Frauen vor.

„Vintage Soundsystem“ legt besonderes Augenmerk auf Frauen im Black Metal

Info

Vintage Soundsystem #14: Woman Of Dark Desire, Ffm, Pastel, 6.12., 20 Uhr, Küche ab 19 Uhr, Eintritt: frei

Das klingt spannend. Denn am 6.12. lädt das „Vintage Soundsystem“ auf eine Reise durch die düsteren Klangwelten des Black Metal ein und erforscht die Entwicklung eines der kontroversesten und faszinierendsten Musikgenres unserer Zeit. In dieser Veranstaltung wird die Entstehung des Black Metal in den 1980er- und 1990er-Jahren sowie seine stilistische und musikalische Evolution beleuchtet, ebenso die bedrohliche Atmosphäre, die ihn seit jeher umgibt.Von den Ursprüngen in den rohen, ungeschliffenen Klängen der norwegischen Wälder bis hin zu modernen Subgenres, die den Geist des Black Metal in neue Richtungen tragen – die Entwicklungen werden nachgezeichnet, die dieses Genre zu einem breiteren kulturellen Phänomen gemacht haben.„Außerdem wird in dieser Veranstaltung ein oft übersehener Aspekt des Black Metal angesprochen“, kündigen Jennifer Konrad und Laura Seuffert an. „Besonderes Augenmerk liegt auf einem oft übersehenen Aspekt: Frauen im Black Metal, die bereits von Anfang an präsent waren, und die Bedeutung von Genderidentitäten in der heutigen Szene, die sich inzwischen auch linksorientierten Strömungen öffnet. Welche Rolle spielen Frauen in einem Genre, das lange als von Männlichkeit dominiert galt?“