Alexander Flood bei Jazz Montez

Auch am Samstag gibt es wieder ein Konzert im Kunstverein Familie Montez unter der Honsellbrücke. „Jazz Montez“ hat dafür den australischen Schlagzeuger Alexander Flood nach Frankfurt eingeladen.

Alexander Flood in Frankfurt: Konzert und After-Show-Party bei Jazz Montez

Untrennbar mit „Jazz Montez“ verbunden ist das Open Air-Event „Holidays“ über viele Wochen im Sommer am Main. „Von Anfang an aber war es ,Jazz Montez’ wichtig, den Spaß mit Indoor-Afterparties am Laufen zu halten“, sagen Lorenzo Dolce und John Steinmark . „Und diese Nacht wird keine Ausnahme sein.“Eine Frage stellen sie ich auch immer im Kulturverein: Was ist Jazz? „Unsere Antwort auf diese Frage kann nur Alexander Flood sein, denn seine Musik klingt nicht wie Jazz. Wenn Sie das auch so sehen und wenn Sie die jazzigen House-Vibes der ,Holidays’ vermissen, die Sie den ganzen Sommer lang zum Tanzen bringen, dann haben wir am Samstag, den 7. Dezember genau das Richtige für Sie.“Flood war der musikalische Leiter der Holidays Band 2023. Diesmal bringt der Australier seine ganz Band mit in den Kunstverein. Erleben Sie also die Magie des australischen Schlagzeugmeisters, der live auf der Bühne die einzigartigsten Klänge aus Schlagzeug, Bass, Flöten und Tasten erzeugt.„Nach dem Konzert gibt es eine After-Show-Party mit den Jazz Montez-Praktikanten DJ FRED-D2000 und Benedikt Montiel Mathews. Diese aufstrebenden Stars aus Frankfurt mischen die nächste Generation von Jazz und elektronischer Musik, um die Energie hoch zu halten“, versprechen Dolce und Steinmark.