Das Holzhausenschlösschen lädt zum Kinderfest ein

Am Samstag findet das Kinderfest im Holzhausenschlösschen und im Holzhausenpark in Frankfurt statt. Für die Kleinen gibt es ein buntes Programm aus Kultur, Musik, Bildung, Spiel und Spaß.

„Fensterkonzerte“ für Kinder beschallen den Holzhausenpark

Auch der Abenteuerspielplatz Riederwald ist mit dabei

Adolph von Holzhausen ist am 7. September 1866 in Linz an der Donau geboren und war ein deutscher Offizier und Stifter. Er war der letzte männliche Nachfahre der älteren Linie der Frankfurter Patrizierfamilie Holzhausen. Sein Vermögen hat er der Stadt Frankfurt übertragen. Auch der Familiensitz, das Holzhausenschlösschen mit dem Holzhausenpark, fiel an die Stadt. Seit 1989 ist das Schloss Sitz der Frankfurter Bürgerstiftung.

Auch in diesem Jahr wird das Kinderfest im Holzhausenschlösschen veranstaltet. Am 2. September, von 12 bis 18 Uhr, lädt Schlosskater Ferdinand zu einem vielfältigen Programm aus Kultur, Bildung und Musik für Kinder ein. Das Fest findet jährlich zur Erinnerung an den Geburtstag von Adolph „Adi“ Freiherr von Holzhausen, Stifter des Holzhausenschlösschens und Holzhausenparks, statt. In diesem Jahr wäre er 157. Jahre alt geworden. .Das diesjährige Highlight werden drei Kinderkonzerte sein, die als sogenannte „Fensterkonzerte“ aus dem Holzhausenschlösschen in den Holzhausenpark gegeben werden. So werden von 13 bis 15 Uhr Georg Feils als „Ferri“, Dominik Merscheid und das Duo Griffelknopf Lieder, diverse Geschichten erzählen, die Welt erklären oder zum Träumen anregen. Um 17 Uhr wird das Musical „Happy Horses“ aufgeführt.Zu den weiteren Attraktionen im Holzhausenpark gehören etwa der Abenteuerspielplatz Riederwald samt Spielmobil mit Rollenrutsche. Darüber hinaus bietet Freiwillige Feuerwehr Ginnheim e.V. ein Wasserweitspritzen an. Damit die Kleinen bei den ganzen „Wasser marsch“!-Rufen nicht müde werden, gibt es genug Bratwurst und Crêpes. Für Kreative bietet die Frankfurter Bürgerstiftung ein Blumenkranzbinden an.Der Eintritt zum Kinderfest ist frei, auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es online