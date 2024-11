Gibson feiert weiter Geburtstag

Mit einer Mischung aus Live-Acts und DJ-Sets feiert das Gibson in der Frankfurter Innenstadt am Donnerstag sein 12-jähriges Bestehen. Eine neue Anlage verspricht besseren Sound im Club.

„Manyversary“ im Gibson: großes Line-up mit vielen Top-Acts

Neue Anlage verspricht verbesserten Sound im Gibson

Info

„Manyversary“

Gibson Club, Zeil 85-93

Donnerstag, 7.11.2024

Einlass ab 22 Uhr

Tickets an der Abendkasse, 20 Euro

Nach der ersten Geburtstagsfete im September lädt das Gibson in der Frankfurter Innenstadt am Donnerstag, den 7. November, zu einem Elektro-Feuerwerk, um das lange Bestehen erneut zu feiern. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Club trotz der herausfordernden Zeiten in den vergangenen Jahren immer noch Bestand hat und eine etablierte Location in Frankfurt ist“, sagt Geschäftsführer Bastian Bernhagen.Die Gästeliste für eine Geburtstagsfeier könnte schlechter aussehen als das Line-up der „Manyversary“-Veranstaltung: Auf dem Programm stehen Frida Gold, DJ McFly, DJ Lou und Laura Zimmermann. Damit ist für eine Mischung gesorgt, bei der für viele Elektro-Fans etwas dabei sein dürfte. Die Elektropop-Band um Frida Gold bringt mit eingängigen Melodien und Texten einen starken Liveauftritt in den Club. Danach kann sich auf Afro-House und moderne House-Beats von DJ Mcfly gefreut werden. Neben Gibsons Resident-DJs der ersten Stunde, OLEN_ger aka Le Alen und Oli Roventa, legt Violistin Laura Zimmermann auf. Einen elektrisierenden Bühnenauftritt verspricht auch der aufstrebende Künstler Marten Lou mit seinen Deep-and-Melodic-Sets.Die „Manyversary“-Veranstaltung ist außerdem die erste Gelegenheit, bei der man die neue Anlage des Gibson erleben kann. Pünktlich zur zweiten Geburtstagsfeier sind im Innenstadt-Club die Arbeiten zur Erneuerung der Anlage abgeschlossen. „Unseren Gästen können wir ein jetzt noch besseres Hör- und Liveerlebnis bieten, und ich bin sicher, dass unsere Musikfans vom neuen Sound begeistert sein werden“, sagt Bernhagen.