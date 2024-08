Alle Infos zum Programm des Christopher Street Days

Der Christopher Street Day startet am Donnerstag in Frankfurt. Neben der Demonstration gibt es erneut ein Straßenfest mit buntem und vielfältigem Programm.

CSD Frankfurt: Warm-up am Donnerstag mit Open-Air-Kino

Musik, Choreografien und Gottesdienste beim CSD Frankfurt

„Basar der Vielfalt“ beim CSD Frankfurt

Alle Informationen zum gesamten Programm, den Öffnungszeiten und anderen CSD-nahen Veranstaltungen in der Stadt sind im Pride Guide vom Verein CSD Frankfurt zu lesen. Auf der Internetseite des CSD sind ebenso Informationen zu erhalten.

Die Konsti wird wieder farbenfroh und laut: Der Christopher Street Day – wobei „Days“ treffender wäre – steht in den Startlöchern. Von Donnerstag (8. August) bis Sonntag (11. August) läuft das kunterbunte Treiben in der Frankfurter Innenstadt. Wie in den Jahren zuvor, wird es auch 2024 eine Demonstration geben. Unter dem Motto „Wir sind extrem – Liebevoll“ soll die Kundgebung und der anschließende Protestmarsch am Samstag laut den Veranstaltern für „vollständige rechtliche Anerkennung sowie gesellschaftlicher Akzeptanz“ werben.Den Anfang macht aber am Donnerstag um circa 19.30 Uhr ein Umstyling, bei dem das Friseurteam aus dem Salon Marco Dupré auf der Hauptbühne Hand anlegt. Dank größerer Teams können laut Veranstalter mehrere Personen gleichzeitig frisiert werden. Um 21.30 Uhr läuft dann unter freiem Himmel der Film „Love & Revolution“ im Originalton mit Untertitel. Der Film handelt von einem jungen Erwachsenen namens Miguel, der im Spanien der 1970er-Jahre Künstler werden will und sich mit der aufkommenden andalusischen LGBTI-Bewegung vertraut macht. Der Eintritt ist frei.In der Stadt finden über die Feierlichkeiten verteilt mehrere Gottesdienste statt. So wird im Kaiserdom am Sonntag um 16 Uhr den an AIDS-Verstorbenen gedacht. Am Freitag wiederum wird ein ökumenischer Gottesdienst in der Luthergemeinde, Martin-Luther Platz 1, um 19.30 Uhr abgehalten.Auf der Haupt- und der Tanzbühne werden erneut viele Frankfurter und internationale Künstler das Publikum mit Musik beschallen oder Performances aufführen. Mit dabei sind CSD-Veteranen wie DJ Käry am Samstag um 21.40 Uhr oder DJ Martin Rapp um 22.50 Uhr. Für jede Menge heiße Sohlen sorgt die Frankfurt School of Burlesque um 18 Uhr. Verschiedene Moderatoren wechseln sich über die Tage ab. Dazu gehören etwa die Frankfurter Drag Queen Cimberly Clark und Guy Van Damme.Ein besonderes Highlight ist ohne Zweifel der Stöckelschuh-Wettlauf am Samstag um 19 Uhr. Jeder darf dabei mitmachen, der Lauf führt von der Großen Friedberger Straße zum Regenbogenkreisel an der Kreuzung. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, Schuhe können vor Ort ausgeliehen werden.© CSD Frankfurt e.V. PressebildNahes des Festplatzes der Konstablerwache befindet sich die Infostraße des CSD – „Basar der Vielfalt“ genannt. Sie erstreckt sich von der Großen Friedberger Straße bis zur Alten Gasse, in deren Mitte sich der Regenbogenkreisel befindet und als Kulturbühne dient. In der Infostraße stellen sich Community-Vereine und –Gruppen vor ebenso wie Initiativen. Auch Verkaufsstände sind dort zu finden. Geöffnet hat der „Basar der Vielfalt“ von Freitag bis Sonntag.Was Sie zu den Beeinträchtigungen im ÖPNV wissen müssen, lesen Sie hier