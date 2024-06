Surfen und Public Viewing im Ocean Club

In den Gateway Gardens nahe des Frankfurter Flughafens eröffnet ein neuer Beachclub samt künstlicher Surfwelle. Für die verbleibenden Spiele der Fußball-EM wird es dort ebenfalls Public Viewing geben.

Gateway Gardens: von der Surfwelle zum Sportsdome

Gateway Gardens Ocean Club

Jean-Gardner-Batten-Straße 10

Grand Opening Weekend:

21. und 22. Juni ab 20 Uhr



Reguläre Öffnungszeiten:

Sonntag bis Mittwoch 15 bis 0 Uhr

Donnerstag und Freitag 15 bis 2 Uhr

Samstag 15 bis 3 Uhr

In der Jean-Gardner-Batten-Straße in Frankfurts jüngstem Stadtquartier eröffnet Ende der Woche der Gateway Gardens Ocean Club: Auf rund 2000 Quadratmetern soll es dort künftig unter anderem Live-Musik, DJs, Drinks und Snacks aus unterschiedlichen Foodtrucks geben, aber auch Beachvolleyball oder Yoga – und geradeso noch pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft: Public Viewing . Am Freitag, den 21., und Samstag, den 22. Juni, ist große Eröffnungsparty.Das Highlight des Beachclubs ist eine künstliche Surfwelle, die „einmalig sein dürfte für die Rhein-Main-Region“, heißt es vonseiten der Betreibenden. Sie versprechen sowohl Anfängerinnen und Anfängern als auch Surfprofis jede Menge Spaß an dem Trendsport auf dem Board. Für das passende Ambiente sorgt ein weißer Sandstrand.Mit der Surfwelle beziehungsweise dem Ocean Club sei jedoch nur der erste Schritt getan. In den kommenden Jahren soll auf einem angrenzenden Baufeld ein ganzer „Sportsdome“ entstehen. Die Multifunktionshalle soll gleichzeitig Gaming-Standort, Erlebnisort mit Gastronomie, Konferenzzentrum und sportmedizinisches Leistungszentrum sein. Außerdem soll sie eine Anlage für viele Trendsportarten beherbergen ebenso wie eine professionell stehende Welle.Aktuell beheimaten die Gateway Gardens 30 internationale Unternehmen und acht Hotels. Nach der Fertigstellung sollen über 25 000 Menschen ihren Bezugspunkt in dem 35 Hektar großen Areal in der Nähe des Frankfurter Flughafens haben.