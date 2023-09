Arutti zeigt neue Kollektion auf „Citybeach“-Dach

Wladimir Arutti bringt Mode auf die Dächer Frankfurts. Besuchende erwartet am kommenden Mittwoch eine vielseitige Modenschau auf dem Rooftop der „Citybeach“.

Arutti zeigt die Vielseitigkeit des Quadrats auf

Die Modenschau kommt mit Vorprogramm und Aftershow-Party

Am kommenden Mittwoch steht alles im Zeichen von Mode auf dem Dach der „Citybeach“. Couturier Wladimir Arutti lädt nämlich zu einer Show für seine neueste Kollektion mit dem Titel „Square“ auf das Rooftop ein – diese diene nämlich als „perfekte Kulisse für Aruttis fließend-schwebende Mode“, wie es in einer Mitteilung der Veranstaltenden heißt.Aruttis Kollektion kombiniert eine Melange transparenter Stoffe und organisch anmutender Schmuckstücke. Der Modeschaffende gelte als Visionär in der Modewelt und mit der neuen Kollektion zeige er die Vielseitigkeit auf, die man aus der simplen geometrischen Form eines Quadrats schaffen kann. Das Ergebnis sei eine lässig jugendliche und verspielte Note mit einer gleichzeitig magischen, eleganten und femininen Stärke.Im Vorprogramm der Fashion Show wird Designerin Nedime Marques Ferreira den Besuchenden ihre neue Kollektion „Ibiza Party Collection“ vorstellen von ihrem eigenen Label „NeChia“. Moderiert wird die Modenschau von Pepe Damm. Für die passende musikalische Begleitung sorgen DJ Fredo und der Gesang von Severino. Die Aftershow-Party wird von den DJanes Sara und Samira geleitet.Los geht es am 20. September um 20 Uhr, Tickets gibt es online im Vorverkauf.