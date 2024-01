Hier wird in Frankfurt Fasching gefeiert

Ob Fasching, Fastnacht oder Karneval – im Februar steht bei den hessischen Narren die liebste Zeit an. Hier unsere Auswahl an Events in Frankfurt und Rhein-Main.

Info

Der Karneval in Frankfurt ist eine bunte und lebendige Zeit, in der die Stadt von ausgelassener Stimmung und fröhlichem Treiben erfüllt ist. Die Fastnachtszeit, wie der Karneval in der Region genannt wird, bringt Menschen aller Couleur zusammen, um gemeinsam zu feiern und mit bunten Kostümen und Fröhlichkeit den grauen Winter zu vertreiben.Wir haben eine kleine Übersicht für Euch zusammengestellt:Endlich ist es wieder soweit, spürt das Vanity Faschings-Fever und macht Euch bereit. www.vanity-showdancer.de Jeder Gast mit einer abgeschnittenen Krawatte bekommt ein FreigetränkZeitlose Chartstürmer zum Mitsingen und Mitfeiern von DJ Leon (Affairs) & Friends. www.fortuna-irgendwo.de Live on Stage: Banda Aba-Brasil, Capoeira, Samba Show & DJ Pituca Bigmix - www.latinpalace-chango.deDJ Tom Bola & Buffalo & Wallace DJ Team werden wieder ein Feuerwerk an Schlager, Mallorca- Krachern sowie Partyhits & Fastnachtsklassikern abfackeln und mit vielen Give-Aways die Meute zum Toben bringen! www.batschkapp.net Die Faschingsparty im Herzen der Stadt, Fr, 9.2. – Nachtleben – www.nachtleben.net DJ Stargate haut die Hits und das Konfetti am Stück raus!Karnevalsparty mit Knaller-Überraschungen; Fr, 9.2. – Oberbayern - www.oberbayern-ffm.de Euch erwartet ein feuchtfröhlicher Partyspaß mit Musik zwischen Karneval, Fasching, Apres-Ski, Oktoberfest-Hits, 70s Schlager, Mitsing-House, aktuellen Hits und 70s-Party-Soul mit der Alan Best Partyshowband & DJ. www.hootchie-cootchie.de/frankfurt Seit 2017 heißt es an jedem Fastnachtsfreitag: Auf zum Freitagsfasching in die Offenbacher Stadthalle. Und auch 2024 erwartet die Besucherinnen und Besucher dort ein bunt gefüllter Ballon an Attraktionen. Freut Euch auf Live-Musik von Helium 6 aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren sowie von heute, DJ-Sets, ausgefallene und bunte Kostüme und natürlich auf eine Mega-Party. www.stadthalle-offenbach.de Alle Piraten, Bunnys, Cowboys – und Girls sind herzlich eingeladen – Verkleidung ist gewünscht, aber keine Pflicht. Also Tanzschuhe eingepackt und hin zu Frankfurts beliebten Fete für alle über 30. Begleitet werden beide Sausen wie immer vom 30 Plus DJ-Team. www.30plusparty.de Schlagerparty! Ab 21 Uhr on Stage die unglaublichen… Roy Hammer & die Pralinées (3 Sets) und in den Pausen und bis Ende DJ Rüdi (Die Schwiegersöhne). Als Special Act: Die Garde Mädchen „Heddemer Käwwern“ www.fortuna-irgendwo.de - www.frankfurt-alaaf.deRoy Hammer & die Pralinées reißen am Rosenmontag die Hütte ab! Die Rosenmontagsparty geht in die nächste Runde…In diesem Sinne: Geht raus und habt Spaß!