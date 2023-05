Love Family Park findet auf Rebstockgelände statt

Ende Juli können Electronic-Begeisterte auf dem Love Family Park auf dem Rebstockgelände tanzen. Die Veranstaltenden zeigen Durchsetzungskraft und müssen die Lautstärke nicht runter drehen.

Das Elektromusikfestival Love Family Park soll nun doch am 22. Juli auf dem Rebstockgelände stattfinden - und dies mit der von den Veranstaltenden geforderten Lärmobergrenze von 65 Dezibel. Einen entsprechenden Bescheid will die Stadt im Laufe der Woche verschicken. Über die Lautstärke auf dem Festival wurde mehrere Wochen lang strittig diskutiert. Die Stadt hat nämlich die gesetzliche Obergrenze von 55 Dezibel gefordert, die Veranstaltenden haben diese Obergrenze jedoch als schwierig empfunden, um ein Festival umzusetzen.Das Electronic Festival findet bereits seit 1996 im Großraum Frankfurt statt. In den letzten drei Jahren wurde es pandemiebedingt abgesagt. In diesem Jahr sollen auf zwei Bühnen nun zwölf Stunden House und Techno von elf Acts stattfinden. Unter ihnen sind Sven Väth oder auch Solomun. Das gesamte Line-up werde in Kürze folgen, geben die Veranstaltenden auf ihrer Website bekannt.