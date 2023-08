Willkommen im temporären Stadtviertel

Während auf beiden Mainufern das Museumsuferfest tobt, gibt es parallel, aber autonom im Metzlerpark mit dem „El Barrio de Europa“ vom 25, bis 27. August ein Fest der kulturellen Vielfalt und für einen gesellschaftlichen Dialog.

Ein Ort, an dem Menschen verschiedener Hintergründe zusammenkommen sollen

ein breitgefächertes musikalisches Programm

„Wir hoffen auf gutes Wetter und den Durst der Besucher:innen“

Vom lateinamerikanischen Begriff Barrio inspiriert (spanisch für Viertel) wird vom 25. bis 27. August im Metzlerpark rund um das Museum Angewandte Kunst wieder ein temporäres Stadtviertel aufgebaut, in dem ein großes Fest stattfindet. Auf zwei Bühnen treten Bands und DJs auf, es gibt Essens- und Getränkestände und einen Ort für gesellschaftlichen Dialog. Das Festival ist frei zugänglich und alle sind eingeladen, Teil dieses neuen Barrios mitten in Europa zu sein. Das Musik- und Kulturfestival „El Barrio de Europa“ fand zum ersten Mal im August 2017 statt. Seitdem konnte es jedes Jahr realisiert werden – außer 2020. „El Barrio de Europa“ wird organisiert von der Musikbar AMP, dem Restaurant Emma Metzler und dem Kulturverein Jazz Montez in Kooperation mit dem Museum Angewandte Kunst. Für die Gestaltung zeichnet die Kreativagentur Nonot verantwortlich.„Mit ,El Barrio de Europa‘ wollen wir einen Ort schaffen, an dem Menschen verschiedener Hintergründe und Prägungen zusammenkommen und sich mit Respekt und Interesse begegnen. Wir sehen kulturelle Vielfalt nicht als Problem oder Herausforderung, sondern als Reichtum an, aus dem wir alle schöpfen können, wenn Intention und Einstellung stimmen. Diese Art des Zusammenlebens erscheint uns nicht nur als erstrebenswert und schön, sondern aufgrund der sich rapide verändernden Lebensverhältnisse im 21. Jahrhundert auch als notwendig. Die Herausforderungen, vor denen wir als globale Gemeinschaft stehen, können wir nur lösen, wenn wir alle Kulturen mit ein- beziehen“, formuliert das Team seine Idee. Seit 2018 ist „El Barrio“ jedes Jahr größer und in der Organisation anspruchsvoller geworden. 2020, kurz vor Corona, wurde das Museum Angewandte Kunst zusätzlich zum Open House gemacht, mit vielen Live-Performances, Konzerten und Parties über zwei Wochen in den Museumshallen.Zum musikalischen Programm heißt es: „,El Barrio’ steht an der Schnittstelle zwischen Jazz-beeinflusster Livemusik, elektronischer Musik und dem, was man Weltmusik nennt. Insbesondere Künstler:innen aus afrikanischen, asiatischen oder lateinamerikanischen Kulturen, die in Europa nicht sehr häufig in Erscheinung treten, bekommen bei El Barrio eine Plattform, um dem Frankfurter Publikum frische Impulse zu geben.“ Über das kulturelle und kulinarische Ange- bot (den Food Court stellt Anton de Bruyn, Chef des Restaurants Emma Metzler, zusammen) steht „El Barrio de Europa“ für eine Vision. Da passt folgende Kooperation bestens ins Bild. „Frankfurt will 2026 World Design Capital werden. Dafür bewirbt sich die Stadt mit dem Programm ,Design for Democracy. Atmospheres for a better life’. Dieses Motto und die Zielrichtung, neue Arten des Zusammenlebens demokratisch zu gestalten, passen perfekt zum Anspruch von ,El Barrio de Europa‘. Die Bewerbung zum World Design Capital wird in diesem Jahr auf dem Festivalgelände mit einem Informationsstand und interaktiven Formaten zum Thema gemacht.“Wer schon einmal „El Barrio“ besucht hat, kann sich unschwer vorstellen, wieviel Men- und Women-Power notwenig ist, und wie- viel Geld für eine solch liebevoll gestaltete und organisierte Veranstaltung benötigt wird. „,El Barrio de Europa‘ finanziert sich jedes Jahr aufs Neue, was vor allem in diesem Jahr zu einer großen Herausforderung geworden ist“, erklären die Veranstalter.„In den letzten zwei Jahren konnte das Festival dank der Unterstützung der Initiative Musik im Rahmen von Neustart Kultur eine neue Qualität erreichen. Doch selbst dann war „El Barrio“ nicht profitabel, weil wir die Fördermittel in die Honorare der Künstler:innen, die spektakuläre Bühne, das Personal und die Infrastruktur investiert haben. Jetzt ist das entsprechende Förderprogramm aus- gelaufen und unsere Anträge bei anderen öffentlichen Fördertöpfen, unter anderem bei der Stadt Frankfurt, hatten keinen Erfolg. Das hat uns ziemlich frustriert. Wir haben dann vermehrt potenzielle Partner aus der Industrie angesprochen. Doch auch hier ist die Bereitschaft des Sponsorings aufgrund der gesamtwirtschaftlichen und -politischen Lage wenig ausgeprägt. Dar- unter leiden nicht nur wir, sondern viele weitere Kulturveranstaltungen ohne institutionelle Förderung. Wir hoffen dieses Jahr mehr denn je auf gutes Wetter und den Durst der Besucher:innen. Doch auch das beste Ergebnis an den Essens- und Getränkeständen wird nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten decken können. ,El Barrio’ wird in Frankfurt nur eine Zukunft haben, wenn es uns schnell gelingt, langfristige Förderer und Unterstützer zu finden.“19 Uhr Holidays Band20.30 Uhr Midnight Fire22 Uhr Daniel Haaksman ft. MALAGÜER18 Uhr Sedaction21 Uhr DJ DUO BUTTMONEY23.30 Uhr Cosmic Cherry2 Uhr 2:cloudy15 Uhr Michael Rütten (DJ set)17 Uhr Holidays Band18.30 Uhr Midnight Fire20 Uhr Jembaa Groove22 Uhr CRAZYMIND (DJ set)18 Uhr Minju21 Uhr Lilosh23.30 Uhr David Jackson2 Uhr Johannes Albert15.00 Riverside Session17.00 Julie Kuhl & the Lonely Freaks18.30 Midnight Fire20.00 Lauer (DJ set)16 Uhr lovestoned20 Uhr Baby ToothAlle Infos unter gibt es auch online