Massif Central veranstaltet erste Videospiel-Convention in Frankfurt

Noch vor der Gamescom: Frankfurt bekommt seine erste Gaming-Convention. Im Massif Central mit dabei sind Videospielentwickler, Eintracht Frankfurt und ein virtuelles Rennen zur Eurobike.

Vier Tage Videospiele im Fokus: Frankfurts erste Gaming- Convention

Info

1. Massif Gaming Convention, von 19. bis 22. Februar, jeweils von 16 bis 22 Uhr. Weitere Informationen zum Programm erfahren Sie hier.



Während die Gamescom 2024 in Köln noch mehrere Monate warten muss, können alle Videospielbegeisterten und sonstige Interessierte schon im Februar den Controller in die Hand nehmen: Das Massif Central im Bethmannhof öffnet seine Pforten vom 19. bis 22. Februar für die frankfurtweit erste Gaming-Convention.Die „1. Massif Games Convention“ soll laut Veranstaltern eine Mischung aus Messe, Interaktion und Vorträgen sein. Wie es auf Conventions üblich ist, wird es viele Möglichkeiten geben, Vorträge zu hören, mit Verantwortlichen zu sprechen und Produkte auszuprobieren. Zu den Ausstellern und Teilnehmern gehören Unternehmen, Fachleute und Akteure aus der Videospielbranche sowie Politikerinnen wie Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) und Digitaldezernentin Eileen O’Sullivan (Volt).Jeder Tag steht unter einem anderen Motto: Von Augmented Reality über E-Sports mit Eintracht Frankfurt und Gamifizierung bis hin zu Ökonomie sowie Kunst und Kultur – vielerlei Teilaspekte werden von den Teilnehmenden diskutiert und beleuchtet. Neben themenbezogenen Panels geben auch Entwickler Einblicke in ihre Arbeit, und Künstler stellen ihre KI-generierten Werke vor. Auch der sportliche Wettkampf kommt nicht zu kurz: Am Mittwoch (21. Februar) findet das E-Cycling-Turnier „Virtual Hero Eurobike Champion“ statt. Am Montag, Mittwoch und Donnerstag klingt der Convention-Tag dazu mit passenden 8-Bit-Konzerten aus.Kulinarisch wird den Besucherinnen und Besuchern von hessisch-regional bis international an den Veranstaltungstagen Verschiedenes geboten. Die Videospielemesse ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Massif Central, der Hochschule Darmstadt und der Artist-Management-Agentur guilty76 tripleA; außerdem unterstützt das Wirtschaftsdezernat der Stadt Frankfurt die Convention.