Der erste Resident-DJ im Dorian Gray, Bijan Blum, feiert seinen 70. Geburtstag in der Dorian Lounge im Frankfurter Flughafen.

Bijan Blum Geburtstagsparty – In siebzig Jahren um die Welt, 29. Juni, Einlass ab 21 Uhr, Dorian Lounge, Airport Club, Frankfurter Flughafen. Weitere Infos und Tickets sind hier erhältlich.



„Der Lack ist ab, aber die Maschine läuft noch“, freut sich Bijan Blum, der am Samstag (29. Juni) seinen 70. Geburtstag feiert. Und für seinen runden Geburtstag hat er sich eine „schöne Location“ ausgesucht, wie er findet: die Dorian Lounge im Airport Club des Frankfurter Flughafens . Von 1978 bis 1986 war er der erste Resident-DJ im damaligen Dorian Gray in der Ebene 0, Terminal 1.Der noch 69-Jährige könne auf ein „abwechslungsreiches“ Leben zurückblicken, erzählt er. Neben seiner Arbeit als DJ arbeitete er auch als Modell in Mailand und Paris. Als Laiendarsteller stand er zudem mit Größen wie Karl Dall oder Uschi Glas vor der Kamera. Von Frankfurt zog er in den 90er Jahren nach Mannheim, seinem jetzigen Wohnort. Eine Entscheidung, die er heute bereut, wie er zugibt. Dort sei einfach nicht viel los gewesen. Aber er wendet es gleich wieder positiv: Aus solchen falschen Entscheidungen lerne man schließlich auch. In Frankfurt sei er nach wie vor gern und besuche dann Leute. Und wenn ihn die Lust auf gutbürgerliche Küche packt, dann ist das Lokal Apfelwein Wagner in der Schweizer Straße seine Wahladresse.© privatÄhnlich optimistisch blickt er aufs Älterwerden: „Ich fühle mich gar nicht wie 70.“ Trotzdem wolle er die Chance jetzt nutzen, da „man ja nie weiß, was in zehn Jahren ist“. Seine Geburtstagsparty soll deshalb eine besondere werden. Dafür hat er eine Menge Gäste eingeladen, zu denen auch langjährige Weggefährten – etwa Gerd Schüler aus seiner Zeit bei Dorian Gray – zählen. „Ich freue mich auf den Abend“, fasst es Blum kurz.Wird er selbst auch auflegen? „Na klar, du wirst mich erschießen müssen, wenn du mich vom DJ-Pult weghaben willst.“ Spielen will er die „Classics“ aus der Dorian-Gray-Zeit. Danach wird unter anderem Raphael Krickow von The Disco Boys am Clubpult stehen. „Es wird für jeden was dabei sein“, ist sich Blum sicher. Wie es danach weitergeht, werde man sehen. Nach der 70 wolle er „ein neues Kapitel aufschlagen“. Fest stehe hingegen jetzt schon, dass er Mannheim den Rücken kehren werde.