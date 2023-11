Bürgerdiskussion: Wie steht es um unsere Sprache?

Der „Bürgerverein Demokratieort Paulskirche“ in Frankfurt lädt zur Podiumsdiskussion über die Sprachkultur. Besprochen werden soll, wie diese erhalten werden kann, um einen demokratischen Dialog zu gewährleisten.

„Welche Sprachkultur für unsere Demokratie?“

Eine liberale Demokratie funktioniert nicht ohne Dialog, Debatte und auch Streit. Voraussetzung dafür ist eine gemeinsame Sprachkultur, damit gelingende politische Entscheidungen getroffen werden können. Und genau darum soll es in der kommenden Veranstaltung vom „Bürgerverein Demokratieort Paulskirche“ gehen, die am 23. November ab 19.30 Uhr stattfindet.Unter dem Titel „Welche Sprachkultur für unsere Demokratie?“ diskutieren der ehemalige Vorsitzende der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Roland Kaehlbrandt, die frühere Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Weismann, die Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung Elisabeth Niejahr, die Marburger Germanistik-Professorin Constanze Spieß sowie der Chefredakteur einer Jugendzeitschrift.Im Arkadensaal des Freien Deutschen Hochstifts am Großen Hirschgraben 23-25 findet die Podiumsdiskussion statt. Der Eintritt ist frei, um Anmeldungen per Mail an info@demokratieort-paulskirche.de wird gebeten.