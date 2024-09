Musikalischer Hotspot Zoom

Mehr als 60 Live-Acts und DJs werden vom 13. bis 15. September beim ersten „Blow Music Festival“ auf den drei Bühnen des Zoom Clubs in Frankfurt präsentiert. Zu hören gibt es Electro, Indie, Rap, Techno und mehr.

Blow Music Festival im Frankfurter Zoom: elektronische Beats treffen auf Punk

Info

Blow Music Festival Vol. 1

13.9, 19 Uhr, 15.9. 18 Uhr, 16.9., 17 Uhr

Frankfurt, Zoom

Festivalticket 37,- €

2-Tagesticket Freitag + Samstag 22,- €

Tagesticket Freitag, Samstag oder Sonntag 15,- €

jeweils zzgl. Gebühren

Einlass zum Konzert von THE UNDERTONES nur mit Festivalticket!

Am Wochenende soll das Zoom zu einem musikalischen Hotspot werden, wie es ihn in dieser Form in der Stadt noch nicht gegeben hat. „Über 60 lokale, nationale und internationale Live-Acts und DJs zeichnen an einem Wochenende auf drei Floors im Zoom ein lebendiges Bild der angesagtesten Tendenzen der aktuellen Musikszene“, heißt es dazu auf der Website des Clubs.„Neben vielversprechenden aufstrebenden Talenten werden etablierte Acts dabei sein, die ihr neustes Material im Gepäck haben. Außerdem werden spannende lokale Acts aus Frankfurt und Offenbach unter Beweis stellen, dass musikalische Trends längst nicht nur in subkulturellen Hochburgen wie Berlin, Hamburg, Sydney oder Birmingham entstehen.“Die Bandbreite des Angebotes könnte diverser nicht sein. Elektronische Beats können auf Punk treffen, Synthie-Pop auf Dark Wave und harten Techno, nachdenkliche Songwriter-Lyrics auf roughe Punchlines. „,Blow’ verbindet scheinbare Gegensätze, verwischt gefühlte Grenzen und ermöglicht dadurch ein intensives Live-Musikerlebnis, das geballt an drei Tagen und Nächten erfahrbar macht, wie vielfältig und lebendig die aktuelle Musikszene daherkommt“, sagen die Veranstalter. Alle teilnehmen Acts finden Sie hier