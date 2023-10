10 Jahre Skyline Plaza mit Live-Musik, Live-Cooking und Cocktail-Mixing

Das Skyline Plaza feiert 10-jähriges Jubiläum und holt sich dazu Unterstützung aus Ibiza: Am kommenden Freitag, den 6. Oktober, findet die Afterwork-Party der BigCityBeats ClubKitchen statt.

Vom Plaza zur Partyküche und darüber hinaus

Tief unter dem Meeresspiegel, hoch oben im Weltraum und jetzt im Frankfurter Skyline Plaza: Die BigCityBeats ClubKitchen ist zurück! Am 6. Oktober lädt das Team rund um Unternehmer Bernd Breiter ein zur Afterwork-Party ins Shopping Center im Europaviertel. Anlass ist das 10-jährige Bestehen des Skyline Plaza, welches seine Türen im Herbst 2013 öffnete und aktuell unter anderem mit Leerständen zu kämpfen hat. Über mangelnden Besuch kann sich die ClubKitchen jedoch nicht beschweren. Seitdem sie vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde, haben sie schon so einige Stars betreten: von Armin van Buuren, The Black Eyed Peas und Timmy Trumpet über Steve Aoki bis hin zu Alle Farben. Dieses Mal sind Ibiza-DJ Paul Lomax sowie DJane und Violinistin Marisha mit dabei. Die beiden werden erst einzeln auflegen und den Abend dann mit einem gemeinsamen Set samt Violine abschließen.Die Begeisterung bei Centermanager Olaf Kindt ist groß. Er freut sich nicht nur auf die Kooperation mit der BigCityBeats ClubKitchen, sondern auch auf alle Besucherinnen und Besucher, die den 10. Geburtstag des Skyline Plaza mit Live-Musik, Live-Cooking und Cocktail-Mixing feiern wollen. Die Party steigt nach der Arbeit von 18.00 bis 22.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.Wer von den Feierlichkeiten am Freitag noch nicht genug bekommen hat, kann auch am Samstag, den 7. Oktober, für das große Finale der Jubiläumswoche noch einmal im Skyline Plaza vorbeischauen: Dann werden nicht mehr musikalisches Talent und Kochkünste unter Beweis gestellt, sondern Schauspiel und Modeln