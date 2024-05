Im Tanzhaus West steigt DePulse

Aus Berlin kommen einige der interessantesten DJs in die Mainmetropole – so auch Marcel Sterling alias Mark DePulse. Am Samstag (1. Juni) legt er im Tanzhaus West im Frankfurter Gutleutviertel auf.

Berliner Nächte im Tanzhaus West: Diese Künstler machen die Crowd süchtig

Berliner Nächte, Techno/House, Ffm: Tanzhaus West, Gutleutstraße 294, 1.6., 23 Uhr

Man muss ihn nur mal angucken und schon kann man ahnen, wie ungefähr seine Musik läuft. Wo manche Techno-DJs einen ausgewaschenen schwarzen Hoodie tragen,präsentiert sich Mark DePulse alias Marcel Sterling bunt wie zum Beispiel in diesem Testbild-Anzug. In Bezug auf die Musik heißt das, dass der Producer und DJ aus Leipzig gerne bunte Beats in seine Tracks mischt und auch gerne die große Bühne bespielt. 80er- und 90er-Jahre-Anklänge aus dem damaligen Techno sind dabei, er mixt sie aber auch mal mit Rockgitarren-Riffs – einer Sache, die noch nicht so lange angesagt ist. Und seine Tracks klingen immer groß. So wie er seine Musik durch die Verstärker des Tanzhauses West schleust, wird es irgendwie größer als sonst klingen. Das THW wird wie eine Riesenhalle wirken.Auch sehr viel Spaß machen wird Tausendsassa Marcus Meinhardt. Er ist in Berlin langjähriger Kater-Blau-Resident und produziert mit seinem Label Heinz Music ständig neue Tracks. Stücke von ihm und anderen haben einen erstaunlich großen Katalog entstehen lassen. Marcus’ aktueller Release ist sein „Stockholm“-Remix mit Label-Mitstreiter Alar & Nobe, dieser trägt bereits die Katalognummer 122 auf Heinz Music. Die Meinhardt-Music, die er so gerne im Kater-Blau in Friedrichshain auflegt, besteht aus langen, treibenden Beats, die sich ganz allmählich in den Körper der Tanzenden hineinschlängeln, und dann richtig süchtig machen können. Mit so einem Set könnte man die ganze Nacht tanzen.Aber es werden in dieser Berliner Nacht auch noch zahlreiche andere Künstler die Crowd süchtig machen wie: Finca Amour, Andrale Bo Irion, Christian Bott, Eingrooven, Henner Montana, oLEa, Philipp Kietz. Wir merken: Die heißeste Phase des Jahres 2024 beginnt allmählich. Es werden dann im Laufe des Juni auch die ersten echten Open Airs über die Bühne gehen, und wir freuen uns ganz besonders darauf.