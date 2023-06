Feiern und tanzen wie in Barcelona

Die Berliner Nacht lädt zum Feiern und Tanzen ins Fortuna Irgendwo – diesmal in der Barcelona Edition und teilweise unter freiem Himmel.

Valenti und Herz sorgen für die passende Musik

Für eine Nacht kollidieren im Fortuna Irgendwo drei Metropolen miteinander: Barcelona, Berlin und Frankfurt. Grund dafür: die Berliner Nacht lädt in den Club im Ostend – diesmal in der sommerlichen Barcelona-Edition. Gefeiert werden soll die Fiesta Electronica nicht nur Indoor, sondern auch im bunten Sommergarten des Fortuna Irgendwo.Für die passende Musik sorgen Carla Valenti und Castora Herz. Valenti ist bekannt aus dem Woomoon in Ibiza oder auch dem Pacha in Barcelona. Ihre Sets kombinieren Tribal, House, Afro, Downtempo oder auch Latino und Techno. Zudem bringt sie aboriginale Elemente aus den Wurzeln der südamerikanischen Musik mit unter.Neben Carla Valenti wird auch Castora Herz auf der Berliner Nacht für Musik und Stimmung sorgen. Herz kennt man vom Fusion Festival, der Carnival Parade aus São Paulo oder auch vom Xaman in Mexico City. Er gilt als Meister der iberischen elektronischen Musik und hat bereits auf der ganzen Welt aufgelegt. Außerdem hat er auch den Kurzfilm „Pandemia“ aus dem Jahr 2020 vertont. Sie wurde als Beste Musik des Jahres gewürdigt.Los geht es am Freitag um 22 Uhr. Tickets können online für 13,50 Euro bestellt werden.