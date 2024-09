Im September lädt die AIDS-Hilfe Frankfurt wieder zum Benefizlauf am Opernplatz ein. Egal ob Anfänger, Profi oder Kind – alle können mitlaufen, um Spenden zu sammeln.

Fünf mögliche Läufe, egal ob Klein oder Groß

Mehr Infos zum Lauf für mehr Zeit finden Sie hier.

Am 8. September heißt es wieder: Laufschuhe schnüren und für den guten Zweck auf die Strecke gehen! Der Benefizlauf der AIDS-Hilfe Frankfurt startet in seine nächste Runde. Start und Ziel befinden sich, wie jedes Jahr, am Opernplatz. Zum 28. Mal werden Freizeitjogger, Spitzenläuferinnen und Prominente durch die Frankfurter Innenstadt laufen und dabei Spendengelder sammeln.Der Startschuss fällt um 15.20 Uhr mit dem 1-Kilometer Schüler für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren, gefolgt vom 300-Meter-Bambinilauf um 15.40 Uhr für die Kleinsten zwischen zwei und sechs Jahren. Die Startgebühr für beide Läufe beträgt jeweils 5 Euro. Ab 16 Uhr können die Teilnehmer den großen 5-Kilometer-Rundkurs im Lauf- oder im Walking-Tempo absolvieren. Den Abschluss des Tages bildet um 17 Uhr der 10-Kilometer-Lauf. Die Startgebühr beträgt jeweils 16 Euro.Der Lauf für mehr Zeit findet inzwischen zum 28. Mal in Frankfurt statt. Eingeladen sind alle. Sowohl Freizeitjogger, Spitzenläufer als auch Prominente. Die von der Aids-Hilfe Frankfurt (AHF) ins Leben gerufene Veranstaltung sammelt jedes Jahr Spendengelder. Die Erlöse nutzen dem Verein, da nicht alle Projekte immer öffentlich gefördert werden.